NBA – Infortunio Millsap | si allunga la lista degli indisponibili dei Nuggets

NBA – Possibile infortunio per Irving - il play dei Celtics rassicura i tifosi : “ecco cos’é successo” : tifosi Celtics in ansia per un Possibile infortunio occorso a Kyrie Irving: il playmaker di Boston rassicura i fan dopo la gara Grazie ad un poker di vittorie nelle ultime 4 partite, i Boston Celtics hanno portato a 14-10 il loro record stagionale, tornando saldamente in zona playoff. Il merito è anche di Kyrie Irving che a suon di prestazioni eccezionali sta trascinando la franchigia del Massachusetts. Durante la sfida contro i Knicks, ...

NBA - la diagnosi sull’infortunio di Markelle Fultz : “Sindrome dello stretto toracico superiore” : “Sindrome dello stretto toracico superiore”, è questo il problema che sta affliggendo Markelle Fultz nella sua esperienza NBA “Sindrome dello stretto toracico superiore”. E’ questa la diagnosi per quanto concerne le condizioni fisiche di Markelle Fultz, playmaker dei Philadelphia 76ers. Secondo ESPN, dopo numerosi controlli medici, al cestista è stata riscontrata la sindrome che in termini tecnici viene ...

NBA – Infortunio Andre Roberson : ricaduta dopo la rottura del tendine del ginocchio : Andre Roberson dovrà prolungare la sua assenza dal parquet: il cestista dei Thunder ha subito una ricaduta dall’Infortunio al tendine del ginocchio Non c’è pace per Andre Roberson. Il cestista degli Oklahoma City Thunder dovrà stare fuori dal parquet ancora per qualche altra settimana. Assente ufficialmente dallo scorso 18 gennaio a causa della rottura di un tendine del ginocchio sinistro, avvenuta durante un match contro i Pistons, ...

NBA - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...

NBA – Infortunio Dwight Howard - il centro degli Wizards si opera alla schiena : ecco i lunghi tempi di recupero : Dwight Howard sarà costretto ad operarsi alla schiena per risolvere i problemi fisici che lo tengono fermo da diverse settimane: il centro degli Wizards dovrà stare ai box per tanto tempo Piove sul bagnato in casa Washington Wizards. Come se non bastasse un inizio di stagione complicato con sole 8 vittorie e 13 sconfitte, qualche problema di spogliatoio e la volontà di mettere sul mercato l’intero roster in caso la situazione non dovesse ...

NBA – Sospiro di sollievo per i Lakers - l’infortunio di Lonzo Ball non è grave : ecco i tempi di recupero : Infortunio per Lonzo Ball nella sfida della notte contro i Nuggets: per il playmaker dei Lakers solo un storta alla caviglia. Per la sfida contro i Pacers di giovedì ‘Zo’ potrebbe già essere in campo Netta sconfitta per i Lakers nella notte. LeBron James e compagni hanno perso 117-85 sul campo dei Denver Nuggets, rimediando un sonoro ko. Oltre al danno anche la beffa: l’infortunio di Lonzo Ball, playmaker titolare della ...

NBA – Steph Curry pronto a tornare in campo dopo l’infortunio : ecco la situazione : Steph Curry, fuori per infortunio nelle ultime 8 partite, è pronto a ritornare in campo nel giro di poche gare: coach Steve Kerr fa chiarezza sul recupero del suo playmaker Inizio di stagione al di sotto delle aspettative per i Golden State Warriors. Nonostante siano primi ad Ovest, con 14 vittorie e 7 sconfitte, ma anche con diverse gare in più rispetto alle inseguitrici, gli Warriors non stanno esprimendo il loro miglior basket. La causa ...

NBA – Infortunio orribile per Hamidou Diallo : la gamba fa una torsione innaturale - immagini shock! [VIDEO] : Hamidou Diallo ha subito un Infortunio orribile durante la sfida tra Thunder e Warriors: la gamba del rookie di OKC ha fatto una torsione innturale sotto il peso di Jerebko Attimi di grande paura sul parquet della Chesapeake Energy Arena. Durante la sfida tra Thunder e Warriors, tutto il pubblico e i giocatori in campo sono rimasti col fiato sospeso nell’assistere al brutto Infortunio del quale è stato vittima Hamidou Diallo. Il ...

NBA – Infortunio Elfrid Payton : il playmaker di New Orleans dovrà operarsi alla mano : Infortunio ad un dito della mano sinistra per Elfid Payton: il playmaker di New Orleans dovrà operarsi Ancora problemi fisici per Elfrid Payton che non sembra aver iniziato la sua nuova avventura a New Orleans nel migliore dei modi. Il playmaker ex Magic e Suns aveva saltato le prime uscite stagionali per un problema alla caviglia e adesso dovrà stare fuori ancora per diverso tempo a causa di un Infortunio al dito mignolo della mano ...

NBA – Isaiah Thomas dà il benvenuto a Sue Bird : “lei è una leggenda - le ho chiesto consiglio sull’infortunio” : I Denver Nuggets introducono Sue Bird nel front office: Isaiah Thomas tesse le lodi dell’ex giocatrice delle Storm Nelle ultime ore, i Denver Nuggets hanno annunciato l’entrata di Sue Bird nel front office. L’ex playmaker delle Seattle Storm, dopo 16 anni passati in WNBA, ha accettato di ricoprire un ruolo dirigenziale nella franchigia del Colorado. Uno dei più contenti del suo arrivo è stato Isaiah Thomas che l’ha ...

NBA - Rajon Rondo - infortunio alla mano destra : fuori un mese : Mentre LeBron James raccoglieva l'ennesimo traguardo da ricordare di una carriera piena zeppa di notti in cui si prende di forza il palcoscenico e i riflettori, in casa Lakers la preoccupazione per le ...

NBA – Infortunio Rajon Rondo : frattura alla mano destra - ecco i tempi di recupero : Brutte notizie per i Lakers: durante la partita della notte contro i Blazers, Rajon Rondo si è procurato una frattura alla mano destra che lo terrà fuori per qualche settimana Ottavo successo stagionale maturto nell notte per i Los Angeles Lakers, ma nonostante la vittoria sui Blazers, i giallo-viola non posso sorridere completamente. Il motivo è l’Infortunio occorso a Rajon Rondo, costretto a lasciare il parquet a causa di un ...

NBA – Infortunio LeVert - incredibili buone notizie per i Nets : escluse fratture - ecco diagnosi e tempi di recupero : L’Infortunio occorso a LeVert durante Nets-Timberwolves sarebbe meno grave del previsto: il medico di Brooklyn parla di un possibile ritorno già a stagione in corso Durante la partita fra Nets e Timberwolves, il bruttissimo Infortunio occorso a Caris LeVert aveva fatto rabbrividire l’intero palazzetto. Tifosi, compagni e avversari sono rimasti sotto shock vedendo le condizioni della gamba del ragazzo, portato via in barella in ...