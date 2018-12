NBA – Allen Iverson la tocca piano | “LeBron James è il migliore della sua generazione

NBA – Allen Iverson sul futuro di Carmelo Anthony : “non si ritira - vi spiego perché” : Allen Iverson commenta la volontà del taglio di Carmelo Anthony da parte dei Rockets e le possibilità in merito al ritiro di Melo Negli ultimi giorni l’avventura di Carmelo Anthony in maglia Rockets ha preso una piega alquanto negativa. L’ex OKC non si é adattato come la franchigia texana si aspettava, portando pochi punti in attacco e risultando pressoché nullo in difesa. Motivi per i quali la dirigenza di Houston ha optato ...

NBA – Larry Drew è ‘ufficialmente’ il nuovo allenatore dei Cavs : trovato l’accordo con la franchigia : Larry Drew è il nuovo allenatore dei Cleveland Cavaliers: dopo le prime partite passate in panchina da coach ‘ad interim’, l’assistente di Tyronn Lue ha trovato l’accordo con la franchigia Dopo il licenziamento di coach Tyronn Lue, dovuto al pessimo inizio di stagione, i Cleveland Cavaliers hanno affidato temporaneamente la panchina al suo assistente, Larry Drew. Nelle ultime ore, coach Drew e la dirigenza sembrano aver trovato anche ...

NBA – Kawhi Leonard spiazza tutti : “io non sono mai stato fan dei Lakers! Il mio idolo era Allen Iverson” : Kawhi Leonard spiazza i fan di L.A.: il cestista dei Raptors, apparentemente ‘promesso’ ai Lakers la prossima estate, ha ammesso di non essere mai stato fan dei giallo-viola Qualche mese fa, Kawhi Leonard aveva spiazzato tutti rilasciando delle dichiarazioni chiare e semplici che suonavano un po’ come un ‘consiglio’, rivolto a qualsiasi franchigia volesse prelevarlo dagli Spurs: “l’anno prossimo giocherò a Los Angeles”. I ...

NBA – LaVar Ball la tocca piano : “i Lakers sono da titolo - dipende dal coach! Posso allenarli io vogliono vincere” : LaVar Ball rifila una velenosa frecciatina a coach Walton: il padre di Lonzo, crede che questi Lakers siano da titolo, ma l’allenatore non faccia girare bene la squadra Tre vittorie e cinque sconfitte, un bottino troppo magro per i Los Angeles Lakers in questo inizio stagione. Soprattutto un ruolino di marcia ben lontano dalle previsioni della offseason, rese alquanto ottimistiche dall’arrivo di LeBron James, non proprio uno ...

NBA in lutto : morto Paul G. Allen - proprietario dei Portland Trail Blazers : Duro colpo per tutti i fan dei Portland Trail Blazers: resa nota la morte del proprietario della franchigia, Paul G. Allen Brutta notizia per tutti i fan dei Portland Trail Blazers. È stata resa nota la morte, nella giornata di lunedì, del proprietario Paul Allen. Businessman, investitore e filantropo, Paul Allen è deceduto in seguito ad alcune complicazioni dovute ad un linfoma incurabile, con il quale conviveva dal 2009. L’annuncio è ...

