NBA | a Dallas risuona ' Halleluka' | la performance live della canzone-virale su Luka Doncic

NBA - Dallas-Houston 107-104 : Luka Doncic da impazzire - 11-0 di parziale e Rockets rimontati : Dallas Mavericks-Houston Rockets 107-104 Il profilo Twitter dei Dallas Mavs ha trovato le parole perfette: "Quella volta in cui Luka Doncic ha realizzato un parziale di 11-0 da solo…". Non c'è bisogno ...

Basket - NBA : crisi senza fine per San Antonio - Dallas prosegue la rincorsa : WASHINGTON - Adesso è crisi. Terza partita nelle ultime quattro uscite con oltre 30 punti di scarto e penultimo posto nella Western Conference. Nuovo tracollo di San Antonio, 11-13, a Salt Lake City ...

Basket - NBA : Doncic re di Dallas Chicago ancora k.o. : Luka Doncic continua a incantare: i suoi 21 punti, con la ciliegina della tripla decisiva che spezza le gambe ai Blazers, fanno volare Dallas. I texani si godono il gioiellino sloveno mentre strappano ...

Risultati NBA – Utah a valanga su San Antonio - Miami ko contro i Magic : sorridono Indiana e Dallas : Grandissima prestazione dei Jazz che si sbarazzano senza pietà di San Antonio, vittorie esterne per Sacramento e Orlando Sorprese ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da match davvero spettacolari. Uno su tutti quello disputato all Vivint Smart Home Arena tra Utah e San Antonio. I Jazz sfornano una prestazione magistrale, demolendo gli avversari con il punteggio di 139-105, maturato grazie alla partenza sprint dei padroni di casa. ...

Basket - NBA : Dallas stoppa la corsa dei Clippers - LeBron trascina i Lakers : WASHINGTON - Dallas l'ammazzagrandi. Dopo aver battuto Golden State e Houston nell'ultimo mese, i Mavs, 11-10, fermano la corsa a Ovest della capolista, agganciata ora da Denver. I Los Angeles ...

NBA - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...

Risultati NBA – Spurs a picco in classifica : i Lakers mettono sotto Dallas - Bulls umiliati da Detroit : Nella notte italiana bene Rockets e Lakers: catastrofe Spurs, ora sono penultimi in classifica ad Ovest Nella notte italiana tanti sono stati i match giocati e validi per la regoular season NBA che hanno regalato grandi emozioni. Tra questi spicca il derby texano tra Spurs e Rockets, in cui la squadra di San Antonio si è piegata davanti ai canestri degli uomini di Houston. Bene per la franchigia vincente James Harden, che con 10 assist e ...

NBA - LeBron James distrugge il peggior Doncic dell'anno : Dallas ko a L.A. : Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-103 Dallas arriva allo Staples Center cavalcando una striscia di tre vittorie consecutive, all'ottavo posto della Western Conference. Settimi, con soltanto due ...

NBA - serata in tripla doppia : Westbrook vince contro i Cavs - Harden ko contro Dallas : Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 100-83 Nonostante non siano più frequenti come una volta, le triple doppie di Russell Westbrook non possono certo dirsi una novità. Almeno non quelle contro ...

NBA - risultati della notte : Cleveland vince anche contro Houston - Boston perde a Dallas : Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 117-108 Il passaggio di LeBron James a Cleveland deve aver risvegliato qualcosa tra i suoi vecchi compagni, perché i Cavs sembrano essere una squadra del tutto ...

NBA – Nuovo ‘premio’ per Dirk Nowitzki : il tedesco riceverà le chiavi della città di Dallas : Durante la partita fra Mavericks e Nets, Dirk Nowitzki riceverà un premio speciale: al tedesco verranno consegnate le chiavi della città di Dallas Dirk Nowitzki a Dallas è una vera e propria istituzione. Il gigante tedesco, arrivato alla sua 20ª stagione in NBA, tutte giocate con la maglia dei Mavericks, con i quali si è laureto campione nel 2011, riceverà un riconoscimento davvero speciale. Durante l’intervallo della partita contro i ...

NBA - a Dallas non sopportano già più DeAndre Jordan? : Le statistiche lo incoronano terzo miglior rimbalzista NBA, nei primi 25 per stoppate, in doppia doppia di media , 11.2 punti, 13.7 rimbalzi, : a vederlo così, l'impatto di DeAndre Jordan ai Dallas ...

NBA - i risultati della notte : Golden State e Toronto continuano a vincere - si ferma OKC a Dallas : Golden State Warriors-Brooklyn Nets 116-100 Quinn Cook aveva già dimostrato lo scorso anno di poter essere molto utile alla causa Warriors, sostituto pro-tempore dell'infortunato Steph Curry. E non ...

NBA - a Dallas non basta un super Doncic - DeRozan guida gli Spurs - con 13 di Belinelli : San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 113-108 OT Il protagonista del successo di San Antonio " che giunge solo dopo un tempo supplementare " si chiama DeMar DeRozan e a certificare la sua serata speciale ...