Nave in avaria | odissea per 390 passeggeri

Nave in avaria : 390 passeggeri ripartiti per Barcellona dopo l’Odissea : Nottata pesante per i 390 390 passeggeri della Nave ‘Cruise Roma’ della Grimaldi diretta da Civitavecchia a Barcellona. A causa di un’avaria è rientrata in porto la notte scorsa intorno all’una dopo 26 ore in mare. Il traghetto, che era partito da Civitavecchia alle 23 del 7 dicembre, era arrivato alle 7.20 di ieri mattina a Porto Torres, dove faceva scalo. Alle 8.40, dieci minuti dopo essere ripartita alla volta di ...