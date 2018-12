Natale | cinque idee regalo per chi ama la navigazione

Pomeriggio Cinque - Perla Maria show : addobba l'albero di Natale con grappoli d'uva verniciati : Perla Maria torna protagonista di Pomeriggio Cinque. La figlia di Maria Monsè e Salvatore Paravia ha mostrato alle telecamere del talk show pomeridiano di Canale 5 in che modo ha deciso di addobbare con la mamma la casa romana per le feste natalizie.In occasione del Natale, la dimora Monsè si arricchisce delle decorazioni confezionate dalle sapienti mani della piccola stilista, che ha scelto per il salotto un abete di plastica bianco - ...

Congiuntivi sbagliati e legalità per finta - il Natale di Netflix racconta i cinque stelle : La novità? Una commedia natalizia, che parla di politica e non sbarca al cinema, ma sulla piattaforma Netflix, dal 7,. Natale a 5 stelle, diretto da Marco Risi, sceneggiato da Enrico Vanzina in ...

Cinque regali di Natale perfetti per un fan di Game of Thrones secondo Variety : I fan di Game of Thrones, la serie HBO distribuita in Italia come Il Trono di Spade, sono in attesa dell'ottava stagione che uscirà nell'aprile 2019. Intanto si potrebbe pensare di addolcire l'attesa con qualche regalo ad hoc per questo Natale. Il merchandise sulla serie è infatti ricchissimo, ma ci sono delle vere chicche che solo un vero appassionato può comprendere e che non potrà fare a meno di gradire! Ecco alcune idee regalo per i veri fan ...

Natale in Ticino - cinque eventi per tornare bambini : In programma eventi natalizi con concerti, spettacoli teatrali, mercatini, tour gratuiti sul Trenino Artù, atelier per bambini e tanto altro ancora. Piazza del Sole è il cuore dei festeggiamenti, ...

Raffaella Carrà torna dopo cinque anni con un disco 'caldo' sul Natale : Per non parlare del suo status di icona gay: 'Ho cominciato a capire il mondo gay dalla prima Canzonissima: ricevevo lettere da ragazzi che si volevano fare del male'. E se la Spagna ha riconosciuto ...

Cinque fasi di preparazione dei torroncini di Natale : Il torrone è un antico dolce natalizio molto conosciuto, oltre che in Italia, anche in Francia e in Spagna ed è il protagonista dei cesti regalo di Natale. Seguendo alcuni semplici passaggi, è possibile prepararlo anche in casa.

Mercatini di Natale 2018 : cinque mete dove andare in Europa : Il Natale è una festa vissuta ed apprezzata a tutte le latitudini, spesso con tradizioni e usanze diverse. Sono molti i turisti che in questo periodo dell'anno scelgono dove andare, in Europa ma non solo, per scoprire i Mercatini di Natale più interessanti in compagnia della propria famiglia, oppure da soli, tornando bambini per qualche ora. Scopriamo dunque cinque mete per vivere a pieno la magia del Natale....Continua a leggere