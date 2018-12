Natale | a Pimonte l’accensione dell’albero tra cori di bambini e la fanfara dei

meteoweb.eu

(Di domenica 9 dicembre 2018)dà inizio al suocon l’accensione dell’albero in piazza, tradivestiti da Babboe ladei Carabinieri: un momento magico, quello di ieri, con l’accensione dell’albero alla presenza del vicesindaco Gennaro Somma e dell’assessore Speranza Fusco.Tante le persone che si sono ritrovate in piazza per questo momento emozionante. “Il biancoavrà un calendario vasto di appuntamenti,” sottolinea l’assessore Speranza Fusco.La manifestazione, consolidatasi negli anni è un’attrattiva per le realtà vicine e non solo. Untutto da vivere con la gioia nel cuore è il messaggio che ha lancia a fine serata a tutti i cittadini il vicesindaco Gennaro Somma.L'articolo: al’accensione dell’albero tradie ladei Carabinieri ...