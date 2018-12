Nasce la nuova coalizione politica della sinistra riformista

“7 uomini a mollo” – Il nuoto sincronizzato maschile per far riNascere un gruppo di 40enni in crisi : la nuova commedia di Lellouche : “7 uomini a mollo”: il 20 dicembre nelle sale cinematografiche la nuova commedia divertente ed intelligente diretta da Gilles Lellouche. Jaked Il mondo dello sport ha sempre appassionanti storie da raccontare e il binomio sport-film riesce sempre a riscuotere successo. Non solo documentari sui grandi campioni, ma anche divertenti storie che si avvicinano incredibilmente alla vita quotidiana della gente comune. E’ proprio ...

Triumph Speed Twin : Nasce una nuova icona delle performance [FOTO] : La nuovissima Speed Twin offre, nel suo segmento, un nuovo standard per la guida, con un riding style moderno e preciso Una rivoluzione nel mondo motociclistico di allora, la prima Triumph Speed Twin del 1938, con il primo motore bicilindrico parallelo di successo racchiuso in un telaio che cambiava le regole del gioco, fu una rivelazione da guidare. La sua maneggevolezza e l’eccellente reattività hanno fatto sì che Triumph ...

Tennis - Nasce la nuova classifica ITF. Un ranking parallelo a quello ATP : Oltre al nuovo format della Coppa Davis, tanto discusso dai giocatori di prima fascia, il 2019 porterà un’altra grande rivoluzione nel mondo del Tennis: si tratta del nuovo ranking ITF, una classifica stilata dalla Federazione Internazionale che correrà in parallelo a quelle ATP e WTA. I vecchi tornei Futures rappresenteranno una transizione, cioè una tappa di passaggio per i giovani che potranno crescere di livello e ottenere dei ...

Onde gravitazionali - nuova eccezionale scoperta : osservata gigantesca collisione tra buchi neri - Nasce un “supergigante” grande 80 volte il Sole : E’ stata rilevata la più grande collisione tra buchi neri mai osservata: si è prodotto un buco nero supergigante, di dimensioni pari a 80 volte il nostro Sole. Le Onde gravitazionali prodotte dall’evento sono state registrate da grazie al Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (Ligo) degli Stati Uniti e da ricercatori dell’Università nazionale d’Australia (Anu). La collisione si è verificata il 29 luglio del ...

Nasce l'Europa League 2 (ma non sarà la nuova Coppa delle Coppe) : Il progetto della Uefa di rinnovare il calcio europeo si arricchisce di una nuova tappa. Dopo l'introduzione della Nations League, il torneo per Nazionali che ha saputo suscitare l'interesse degli appassionati, il massimo organo calcistico europeo ha annunciato, dalla stagione 2021/2022, l'introduzione di una Coppa per club che affiancherà Champions ed Europa League. Come spiega Sport Mediaset, la nuova competizione (denominata provvisoriamente ...

Matteo Salvini - sul global compact dell'Onu Nasce una nuova maggioranza : addio ai grillini : Potrebbe essere la prova generale in vista di una nuova maggioranza, quella che andrà in scena con il voto in Parlamento sul global compact , ovvero il documento delle Nazioni Unite per la ...

Il centrodestra lancia "Altra Italia" : la nuova lista per le europee che Nasce come alternativa al governo : "Non è un partito, è quella parte di Italia che non si riconosce nel governo e alla quale vogliamo dare voce in occasione delle prossime elezioni", ha detto Antonio Tajani

Ferrari SP3JC : Nasce una nuova ed incredibile one-off della Casa di Maranello [FOTO] : La SP3JC è stata commissionata da un cliente e collezionista della Casa con l’obiettivo di creare una roadster essenziale e senza compromessi La Ferrari SP3JC, ultima creazione del programma Ferrari one-off, è stata ufficialmente consegnata al suo proprietario. Disegnata dal Centro Stile Ferrari, la SP3JC è stata commissionata da un cliente e collezionista della Casa con l’obiettivo di creare una roadster essenziale, senza compromessi, ...

"Gilet gialli" : nuova manifestazione il 1° dicembre | Nasce il "coordinamento italiano" con pagina Fb : I "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione sugli Champs-Elysées di Parigi il primo dicembre. Decisione presa dopo le violenze e i 101 arresti delcorteo di sabato nella capitale francese, al quale hannopartecipato oltre 36mila persone.

Marotta in Lega con Antonello : la nuova Inter "Nasce" in Lega - a Milano : Poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 21 novembre 2018, Beppe Marotta ha fatto il suo "ingresso" nel regno Interista. Siamo alla forma, non alla sostanza, beninteso. Tornato dalla Cina dopo i colloqui ...

Il cibo made in Italy ha una nuova casa : Nasce l'Unione italiana food - associazione leader in Europa : Tra tutti l'internazionalizzazione e la crescita dei nostri prodotti sui mercati di tutto il mondo, la sostenibilità, dove siamo in prima linea per risultati raggiunti e impegni presi, il ...

Drammatica siccità mette in ginocchio la Germania : Danubio e Reno restano senz’acqua - nel Lago di Costanza Nasce una nuova isola [FOTO] : 1/16 Reno ...