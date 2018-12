Napoli | via all' operazione Liverpool | rientra Albiol | convocato Ghoulam

Dai Gospel a Capossela - via al Natale di Napoli in musica : Concerti, mostre, spettacoli, installazioni luminose accompagneranno napoletani e turisti nel fil rouge che si interseca con la bellezza e la creatività in salsa partenopea, a partire da ieri, fino ...

Napoli - tagliano l’albero di Natale e lo portano via col motorino : l’abete rubato dalla Galleria anche quest’anno : Per molti napoletani ormai è “Rubacchio“: l’albero di Natale in Galleria Umberto per l’ennesima volta, dopo i precedenti degli anni scorsi, è stato rubato durante la notte. anche stanotte sconosciuti lo hanno tagliato di netto, lasciando il vaso con un moncone di legno. L’immagine non ha lasciato indifferenti i passanti in Galleria Umberto che si sono detti avviliti per questa mancanza di senso civico. l’albero, per ...

Calciomercato Napoli - Hysaj via a gennaio? L’agente lo allontana dall’Italia : “Trattativa Hysaj–Chelsea gennaio? Quello che hanno scritto non è da escludere, perché Hysaj era richiesto dal Chelsea anche in estate. Mi sembra che in quel ruolo Zappacosta non sia di gradimento a Sarri e credo ci voglia un altro giocatore. Non posso escluderlo“. Mario Giuffredi, agente dell’esterno albanese, apre a un possibile addio al Napoli. “Non esiste in questo momento dell’anno una società che ...

Calciomercato Napoli - l’agente di Hysaj : “Forse via a gennaio” : Calciomercato Napoli, Hysaj VIA A GENNAIO?- Mentre in campo si pensa a non perdere ulteriore terreno dalla Juventus, oltre che a qualificarsi agli ottavi di Champions, dietro le scrivanie si lavora alle mosse di mercato per il prossimo gennaio. Rimane, e rimarrà, la suggestione Cavani, ma in entrata non si prevedono grossissimi colpi da parte […] L'articolo Calciomercato Napoli, l’agente di Hysaj: “Forse via a gennaio” ...

Parla l'agente : «Hysaj? Può andar via da Napoli a gennaio» : Napoli - Intervistato a 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma in onda su Radio Marte, Mario Giuffredi , procuratore tra gli altri di Hysaj , Mario Rui , Grassi e Sepe , ha rilasciato interessanti ...

Napoli : ancora terremoti - ma 'niente allarmismo' secondo l'Osservatorio Vesuviano : Dopo le preoccupazioni degli ultimi giorni relativamente alle notizie sullo sciame sismico in corso nella provincia di Napoli, precisamente nella zona del Vesuvio, in merito al quale anche il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, ha espresso la necessità di programmare e completare i piani di evacuazione, lo sciame sismico sul territorio campano pare continuare e negli ultimi giorni sembra essere in atto una sequenza di terremoti a ...

Vela - poco vento nel Golfo di Napoli : rinviata al 16 dicembre la Coppa Aloj : L’assenza di vento ha costretto al rinvio della Coppa Giuseppina Aloj 2018: il trofeo messo in palio dal RYCC Savoia sarà recuperato domenica 16 dicembre 2018 L’edizione 2018 della Coppa Giuseppina Aloj, terzo appuntamento del 48° Campionato Invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli, domenica scorsa non è stata disputata per assenza di vento. Il grecale è arrivato troppo debole sul campo di regata, costringendo il Comitato di ...

Diretta/ Atalanta Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! - IlSussidiario.net : Diretta Atalanta Napoli streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'ultimo posticipo della 14giornata di Serie A.

La Juve spazza via anche la Viola : Ronaldo & Co. a +11 sul Napoli : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Fiorentina , 4-3-3, - Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Gerson, Simeone, Chiesa. All: Pioli Juventus ,...

Napoli Stella Rossa 3-1 : gol e highlights. Hamsik e Mertens a segno - rinviato l'accesso agli ottavi : 23:36 28 nov Napoli-Stella Rossa 3-1: gol e highlights - Video Sky - Sky Sport HD Vedi il video 'Napoli-Stella Rossa 3-1: gol e highlights' - Sky Sport HD 22:57 28 nov Il contemporaneo successo del ...

Leonardo : Innovation Day a Napoli - viaggio nelle tecnologie più avanzate - tra nuovi trend e sfide globali : Nasce così l'Innovation Day dell'Azienda, che si è svolto oggi alla Città della Scienza di Napoli. In occasione dell'evento, alla presenza del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,...

Personale malato - da tre giorni viaggiano a singhiozzo le funicolari di Napoli : Non si può tollerare che a Napoli, città tra le capitali del mondo, non si abbia un trasporto pubblico, tutti i giorni, serale e notturno'.

Napoli - partono gli sgomberi : via gli abusivi della camorra dalle case di Ponticelli : Comincerà da Ponticelli e probabilmente dai 420 appartamenti del parco Conocal, l'operazione 'case Pulite' voluta dal ministro degli interni Matteo Salvini. Sulle occupazioni abusive guidate dai boss ...

Chievo - Sorrentino offeso via social dopo la gara col Napoli : Ieri il Chievo è riuscito a bloccare sullo 0-0 il Napoli al San Paolo, sfoderando una prestazione di carattere. Tra i migliori in campo, c’è stato sicuramente il portiere dei veronesi, Stefano Sorrentino, che nelle ore immediatamente successive al match è stato sommerso, sui suoi profili social, da una valanga di insulti provenienti da tifosi partenopei. dopo aver letto le offese, il conduttore del programma radiofonico La ...