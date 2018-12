Napoli | scippa un' anziana e la trascina per terra | arrestato 44enne

Crozza-De Luca si scaglia contro l’autrice del video sulle formiche in ospedale : “Napoli è altro : è il mariolo che scippa la vecchietta” : Crozza-De Luca scatenato, nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, si scaglia contro l’autrice del video che ha ripreso l’invasione delle formiche nell’ospedale campano: “Si è messa lì la signora a fare la cineasta: motore, ciak, azione! Avanti le formiche! Quella Sofia Coppola di b-movie pornografici fa i documentari alla Michael Moore. Napoli è avanti, è visionaria, è fantascienza! ...