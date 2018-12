Napoli | Ounas conquista tutti | elegante | sghembo e imprendibile

Suola - tacco - tunnel : il ballo ubriacante di Ounas in Napoli-Frosinone. VIDEO : Sì, d'accordo, il gol segnato da Adam Ounas è stato straordinario. Ma nel corso di Napoli-Frosinone è stata un'altra la giocata dell'esterno offensivo algerino che ha mandato in visibilio lo stadio ...

Napoli-Frosinone 4-0 : Zielinski - Ounas e due volte Milik : Napoli-Frosinone 4-0, due gol per tempo: Zielinski e Ounas nei primi 45′, due volte Milik nella ripresa. Esordi per Primo tempo Pronti via, Napoli in vantaggio con Zielinski. Sono passati sette minuti, e Piotr ha già cancellato il fantasma di Napoli-Chievo, dello 0-0. È un gol che anestetizza la partita, perché anestetizza il Napoli. La squadra di Ancelotti è come se si fosse seduta, il Frosinone fa poco e sbaglia altrettanto, Meret non ...

Napoli : Albiol recuperato - niente Atalanta per Ounas : Napoli - Sono 22 i giocatori convocati da Ancelotti per la gara del Napoli con l' Atalanta , lunedì, a Bergamo, ore 20.30, c'è Albiol , che ha recuperato. Out invece Ounas . I CONVOCATI - Portieri : ...

Chievo - Pellissier : 'Ounas? Mi piace. In passato non fui io a rifiutare il Napoli' : Voglio godermi ancora questo sport. Mi ritiro? Dipende da come finirà la stagione. Ora voglio provare a fare un'altra impresa e poi ci penseremo. Rifiuto al Napoli ? Non sono stato io a rifiutare. Io ...

Live Napoli-Chievo 0-0 Riecco Karnezis - Diawara - Ounas : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio...

Napoli-Chievo - il totoformazione : Malcuit - Rog e Ounas in corsa : Le anticipazioni dei giornali Il Napoli torna in campo, al San Paolo contro il Chievo. Appuntamento alle ore 15 a Fuorigrotta, a tre giorni dal decisivo match di Champions League contro la Stella Rossa. Anche per questo è plausibile pensare ad un turn over abbastanza corposo per Ancelotti, a partire da Karnezis fino ad arrivare agli attaccanti. Iniziamo dal campetto della Gazzetta dello Sport, che ipotizza gli inserimenti di Malcuit, Rog, ...