Napoli | gli affari sporchi del manager | ' Bonifiche | l' amianto metticelo tu'

Napoli Frosinone - gol di Milik : la sua media è migliore rispetto a Insigne e Mertens. Ancelotti fa giocare tutti : La paura di sbagliare e allontanarsi dall'obiettivo c'era. Alla fine, però, il Napoli non ha sottovalutato l'incontro e ha sbrigato la pratica Frosinone con autorevolezza e una prestazione più che ...

Torna la Champions - Napoli e Inter a caccia degli ottavi : Roma, 9 dic., askanews, - In Champions League ultima chiamata per Napoli e Liverpool, impegnate in settimana nella giornata conclusiva della fase a gironi della massima competizione continentale. Il ...

Altro che Juve - il vero spettacolo anche quest’anno è il Napoli : gli Azzurri tengono viva la Serie A con un calcio-show : Se la Juventus è una certezza e continua a volare verso l’ottavo scudetto consecutivo, la Serie A rimane viva soltanto grazie al Napoli che continua – contro tutti gli scettici – ad essere l’unica vera rivale dei bianconeri per il quarto anno consecutivo. Alla faccia di chi ha sempre considerato il progetto di De Laurentiis una burla da sottovalutare, e i risultati ottenuti negli anni soltanto frutto del caso. E ...

Napoli - Ghoulam : 'Un giorno speciale - ringrazio tutti. Un onore e un orgoglio vestire la fascia di capitano' : Un quasi anno dopo il terribile infortunio al ginocchio, Faouzi Ghoulam è tornato titolare, in campo per tutti i 90', nel Napoli. E lo ha fatto nel migliore dei modi, firmando due assist nel 4-0 dei ...

Napoli-Frosinone - Ancelotti : “Gara gestita al meglio. Bene Ghoulam - Meret e Younes” : Al termine della gara vinta dal suo Napoli sul Frosinone, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei partenopei è soddisfatto di aver centrato la vittoria, cosa che gli permetterà di preparare al meglio la prossima sfida di Champions: “Questa poteva essere una partita-trappola, ci eravamo già caduti contro il Chievo, oggi volevamo fosse diverso. L’abbiamo gestita Bene. Ci sono tante cose positive, come ...

Napoli-Frosinone - Ghoulam : «Sono orgoglioso di questa maglia» : Al termine della sfida tra Napoli e Frosinone, il difensore azzurro Ghoulam è stato intervistato per la sua bella prestazione

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Napoli non sbaglia. Doppietta di Milik - Frosinone battuto 4-0 : Non c’è stata veramente partita. Vittoria del Napoli doveva essere, in questo anticipo della quindicesima giornata al San Paolo, e vittoria del Napoli è stata. Gli azzurri si sono imposti per 4-0 (curiosità, stesso risultato del Liverpool in contemporanea in Premier League) sul Frosinone tenendo il passo dell’imbattibile Juventus: i campani restano a 8 lunghezze di svantaggio dai bianconeri. Ora la banda di Carlo Ancelotti può ...

Ghoulam : «Sono orgoglioso di rappresentare il Napoli» : L’intervista a Sky «Oggi è un giorno importante, ma la squadra doveva vincere. Questa partita non era semplice da approcciare, il gol immediato ci ha aiutato. Poi Ounas ha segnato e ci ha risolto un po’ di problemi, eravamo poco fluidi nel gioco in quel momento. I due assist? Per me l’importante era solo la squadra, per Alex Meret era il primo giorno, anche per Amin Younes è stata una partita importante. Siamo tutti pronti per ...

Milik - primo gol di testa; Napoli miglior attacco della Serie A : Napoli-Frosinone, numeri e statistiche Sono 20 partite stagionali per il Napoli; 13 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 39 in tutte le competizioni, 17 quelli subiti. In campionato, 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 32 gol fatti, 14 subiti Con questo risultato, il Napoli di Ancelotti si porta a tre punti dalla quota raggiunta l’anno scorso da quella di Sarri alla 15esima giornata (35 punti contro 38). Con le quattro ...

Napoli-Frosinone - le formazioni ufficiali : turnover massiccio per Ancelotti - Longo sceglie Pinamonti : Le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, ...

Alvino : «Napoli-Frosinone - Ghoulam verso una maglia da titolare» : Il post su Twitter Napoli-Frosinone, Ghoulam verso la maglia da titolare. È Carlo Alvino a lanciare l’ipotesi dal suo profilo Twitter. Sotto, il post del giornalista di Tv Luna che parla di “sensazioni prepartita”. Tra pochi minuti ci saranno le formazioni ufficiali e conosceremo la verità. Per Ghoulam, nel caso, si tratterebbe del ritorno in campo a più di un anno dalla rottura del legamento del ginocchio. Anche la Gazzetta ...

Calendario Universiadi Napoli 2019 : le date e il programma. Gli sport presenti e le località che ospiteranno le gare : Napoli si appresta ad ospitare la 30ma edizione dell’Universiade estiva: il prossimo anno, dal 3 al 14 luglio, nella città partenopea si terrà la competizione multisport riservata agli studenti universitari con meno di 28 anni. Saranno 18 gli sport che assegneranno 234 titoli, che verranno contesi da 8000 atleti provenienti da 170 Paesi. Di seguito le date nelle quali sono programmate le varie competizioni e gli impianti e le città che le ...

Napoli - tagliano l’albero di Natale e lo portano via col motorino : l’abete rubato dalla Galleria anche quest’anno : Per molti napoletani ormai è “Rubacchio“: l’albero di Natale in Galleria Umberto per l’ennesima volta, dopo i precedenti degli anni scorsi, è stato rubato durante la notte. anche stanotte sconosciuti lo hanno tagliato di netto, lasciando il vaso con un moncone di legno. L’immagine non ha lasciato indifferenti i passanti in Galleria Umberto che si sono detti avviliti per questa mancanza di senso civico. l’albero, per ...

Per il Napoli un altro derby d'Italia in... albergo. E Ancelotti rispolvera la maglia di Mazzola : Non sarà certo come il 28 aprile scorso, non sarà certo una vigilia tanto carica di tensione come quella vissuta a Firenze poco più di sette mesi fa. Non ci sono dubbi. Però, anche questa ha il suo ...