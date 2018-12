Mourinho-show | Niente acqua? Stiamo risparmiando?

Dani Alves show - gli screzi con Mourinho e le lodi a Guardiola : “lavorare con lui è meglio del sesso” : Dani Alves ha parlato del suo rapporto con due dei tecnici più importanti al mondo: Pep Guardiola e Josè Mourinho Dani Alves è sempre stato un calciatore molto eccentrico, sia in campo che fuori. Un personaggio molto amato dalle sue tifoserie, ma ha anche avuto qualche screzio durante la sua fantastica carriera, come con Mourinho. Lo stesso brasiliano ha raccontato a Skysport quanto accaduto con lo Special One: “Mi piace lavorare con ...

Mourinho si conferma ‘Special One’ - showman e grande allenatore : il gesto dell’orecchio l’ultimo di una lunga serie [FOTO] : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Show Mourinho : lo United rimonta e vince in casa Juventus : Due gol in quattro minuti Quattro minuti per cambiare la partita e prendersi la rivincita per la sconfitta a Old Trafford di quindici giorni fa. Il Manchester United vince 2-1 allo Juventus Stadium e vince in casa della Juventus. Perdeva 1-0 fino all’86esimo, peraltro con un gran gol di Cristiano Ronaldo. Poi, però, due gol: il primo di Mata su punizione radiocomandata, il secondo autorete di Bonucci su un cross spizzato da Fellaini. A ...

Champions League – Mourinho show : “3 dita ai tifosi della Juventus? Ecco perchè. E su Pogba in bianconero…” : Josè Mourinho ruba la scena nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Manchester United: l’allenatore portoghese parla del suo rapporto con i bianconeri, con i tifosi e del possibile ritorno di Pogba a Torino Potrà piacere o non piacere, ma Josè Mourinho ha una qualità che tutti gli riconoscono: quella di saper attirare l’attenzione su di sè. L’allenatore del Manchester United, nella conferenza stampa che precede ...

Lazio - Milinkovic show per Mourinho : Il fuoco dei Balani riaccende la gloria, Milinkovic esplode dopo 30 secondi dal suo ingresso con la Serbia: prima il recupero in scivolata, poi un assist di tacco per Mitrovic da cineteca. Lo avrà ...