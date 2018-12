MotoGP 2019 | Rossi | ' Vorrei ritrovare una Yamaha più forte Bagnaia e Morbidelli non

Calendario MotoGP 2019 : le date e il programma dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv : Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del Calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019. Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Io sempre stato punta Ducati - la moto per il 2019 va bene ma…” : Andrea Dovizioso sta caricando le pile in vista del 2019, la prossima stagione sarà importantissima per il forlivese che proverà a battagliare per il Mondiale motoGP dopo due secondi posti consecutivi alle spalle di Marc Marquez. Il pilota della Ducati non avrà più Jorge Lorenzo che si è accasato alla Honda, il viceiridato non si tira indietro e va a caccia del massimo obiettivo come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Credo di avere ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi ancora competitivo a 40 anni. Una leggenda che sfida il tempo e le nuove generazioni : 115 vittorie, 232 podi e 65 pole. Una storia cominciata nel lontano 1996 e che nel 2019 continuerà. Valentino Rossi è pronto a cimentarsi nella classe regina del MotoMondiale da quarantenne, lì dove solo i più grandi si possono spingere. Non si tratta di “Sindrome da Peter Pan” ma di una scelta ponderata. Valentino, nonostante le ormai pRossime 40 primavere, è ancora tra i migliori piloti del lotto. Lo ha dimostrato anche in una ...

MotoGP - Dovizioso svela un importante retroscena : “per la prima volta abbiamo usato la Ducati 2019” : Il pilota forlivese ha rivelato di essere molto soddisfatto per essere riuscito a portare già in pista la moto in configurazione 2019 Con la seconda giornata di test ufficiali MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera si è anche conclusa l’attività in pista del 2018 per team e piloti. AFP/LaPresse Dopo due mesi di pausa invernale le squadre si ritroveranno all’inizio del prossimo anno in Malesia dove, dal 6 all’8 febbraio, si ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : 29 novembre - ultime prove cruciali verso il 2019 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo, ed ultimo, giorno dei Test di Jerez de la Frontera, riservati alla MotoGP. Sulla pista spagnola i protagonisti della classe regina saranno impegnati nelle otto ore conclusive di questa due-giorni e, soprattutto, della stagione 2018. La prima giornata (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una ottima Ducati, con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso davanti a tutti, ma Honda e Yamaha non sono ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : 28 novembre. Valentino Rossi e Yamaha : è già 2019 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due giornate di Test di Jerez per la classe MotoGP. Il circuito andaluso di Jerez de la Frontera è sede delle ultime sessioni di Test ufficiali dell’anno, visto che il pRossimo appuntamento è fissato in Malesia a partire dal 6 febbraio 2019. Dopo le prime due giornate di prova disputate una settimana fa a Valencia, i team vanno a caccia di nuovi riscontri su una pista più completa ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : date - programma - orari e tv. Ultime prove in vista del 2019 : Dopo i Test di Valencia (Spagna), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna) per il Circus della MotoGP. Dal 28 al 29 novembre il circuito Jerez-Angel Nieto sarà teatro di prove importanti, funzionali a scelte fondamentali in vista del prossimo campionato. E’ il caso della Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Le squadra di Iwata, infatti, dovrà scegliere quale dei due motori provati a Valencia sarà quello da impiegare nel 2019, ...

MotoGP - test Valencia. Yamaha - Vinales : 'Dopo Jerez decideremo il motore da utilizzare nel 2019' : Pilota più veloce dei due giorni di test di Valencia in vista del Mondiale 2019, Maverick Vinales smorza gli entusiasmi al termine dell'ultima prova: "Il motore è ancora troppo aggressivo, dobbiamo ...