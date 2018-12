Mose | altri 350 milioni per interventi ‘ambientali’ In funzione nel 2021? Guai societari

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 dicembre 2018) Sorpresa sotto l’albero di Natale in Laguna. Il, il sistema di dighe mobili per salvare Venezia dall’acqua alta, costerà circa 350di euro in più. Non 5 miliardi 493di euro equivalenti al prezzo chiuso fissato a suo tempo, ma 5 miliardi 840. Nel quartier generale del Consorzio Venezia Nuova si affrettano a precisare che non si tratta di lievitazione dei costi per opere già programmate, ma di nuovi, voluti dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dal Ministero dell’Ambiente e richieste anche per assicurare la mitigazione ambientale. Il, comunque, si avvia a grandi passi verso i 6 miliardi di euro di costo globale. Riuscirà la grande opera che è stata attraversata come uno tsunami dallo scandalo tangenti a entrare in? La domanda è diventata un autentico tormentone, mentre il cronoprogramma, che è in corso di ...