Monza | uccide il figlio tossicodipendente e si autodenuncia ai carabinieri

Blastingnews

: Monza, uccide il figlio tossicodipendente in una lite #Monza - MediasetTgcom24 : Monza, uccide il figlio tossicodipendente in una lite #Monza - LaPresse_news : Monza, uccide il figlio e confessa al 112: fermato pensionato - carmenzarc1 : Monza, uccide il figlio tossicodipendente in una lite -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Questa mattina, in un appartamento del Comune di Muggiò, nella ricca provincia lombarda di- Brianza, si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Un pensionato di 72 anni, Mario Colleoni, ha colpito ripetutamente alla testa ildi 48 annindolo. Immediatamente dopo ha chiamato ie si è auto - denunciato. In base ai primi rilevamenti della Scientifica l'arma utilizzata per commettere l'omicidio sarebbe un'arnese da cucina, forse uno schiacciapatate. L'uomo, sconvolto dal folle gesto, avrebbe atteso l'arrivo dei militari nella sua villetta alla Via Modigliani numero 10. Ora si trova in stato di fermo, appunto con l'accusa di omicidio.Movente ancora da accertare La zona dove si è consumata la tragedia questa mattina è relativamente benestante. Il quartiere è composto da diverse villette a schiera da entrambi i lati della strada e ...