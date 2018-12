Monza Rally Show | per Valentino Rossi è il settimo trionfo

Monza Rally Show : Alessandro Perico aggredisce Gigi Pirollo (Video) : Brutta parentesi per il motorsport nazionale quella vissuta il 9 dicembre 2018 presso l'Autodromo di Monza, dove si sta disputando il Monza Rally Show, con protagonista anche Valentino Rossi. Il pilota bergamasco Alessandro Perico, che corre al volante di una Ford Fiesta WRC, ha aggredito, mettendo le mani in faccia e insultando, il copilota Gigi Pirollo, che naviga Alessandro Bonanomi su una Citroen DS3 WRC. Alla base del gesto altamente ...

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi domina anche l’ultima giornata e vince per la settima volta! : Dopo una seconda giornata nella quale aveva letteralmente dominato, Valentino Rossi (Ford Fiesta) chiude in bellezza e vince a mani basse anche le prove speciali della domenica. Per il “Dottore”, quindi, arriva il settimo trionfo nel Rally brianzolo che, in questa occasione, chiude con 1:07 su Teemu Suninen (Ford Fiesta), 2:03 su Roberto Brivio (Ford Fiesta), 2:18 su Alessio Salucci (Ford Fiesta) e 2:52 su Tony Cairoli (Hyundai i20) ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi tamponato - le FOTO delle condizioni della sua Ford Fiesta : Il Dottore ha riportato qualche danno alla sua auto, ma niente di serio visto che è riuscito a completare la Speciale Grand Prix 1 Piccolo inconveniente per Valentino Rossi nella giornata di ieri, il pilota pesarese infatti è stato tamponato da Spinelli nel corso della Speciale Grand Prix 1. Niente di rotto però sulla Ford Fiesta WRC Plus del Dottore, solo una piccola ammaccatura che non gli ha impedito di concludere la prova e presentarsi ...

Monza Rally Show 2018 – Concentrazione e occhi della tigre - il VIDEO dentro l’abitacolo dell’auto di Valentino Rossi : occhi concentrati sulla strada e pochissime contrazioni del viso, ecco Valentino Rossi al volante della sua Ford Fiesta WRC Plus Sette Prove Speciali su sette, un percorso netto senza lasciare scampo ai rivali. Valentino Rossi è senza dubbio il protagonista del Monza Rally Show 2018, su cui il pesarese si appresta a mettere le mani per ottenere il settimo sigillo. Successi dovuti alla Concentrazione che il Dottore mette in ciò che fa, ...

Rally Monza Show : Rossi - Cairoli e le immagini più spettacolari. FOTO : Da Valentino Rossi a Tony Cairoli, ecco le immagini più belle raccolte sui social Da non perdere domenica 9 dicembre il Master Show alle 14:30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP IN ...

Monza Rally Show 2018 – Settebello Valentino Rossi - il Dottore si prende anche la Prova Speciale 7 : Ennesimo trionfo di Valentino Rossi, il pilota pesarese conquista la settima Prova Speciale continuando il suo percorso netto Valentino Rossi cala il Settebello, vincendo anche la settima Prova Speciale del Monza Rally Show 2018. Nessun rivale riesce a tenere il passo del pesarese che, al volante della sua Ford Fiesta WRC Plus, si prende il secondo passaggio sulla “Gran Prix” che apre la fase domenicale della ...

SPARCO al Monza Rally Show : la storia e la collezione 2019 : SPARCO ha scelto il Monza Rally Show per svelare in anteprima la sua collezione 2019, nell’ambito dell’evento Back to the future. E fino a domenica 9 dicembre la Sala della Regione del Monza Eni Circuit sarà una vera e propria macchina del tempo che permetterà al pubblico di ammirare un’esposizione unica nel suo genere, in […] L'articolo SPARCO al Monza Rally Show: la storia e la collezione 2019 sembra essere il primo su ...

Monza Rally Show 2018 - Tony Cairoli ci va giù pesante : “gli organizzatori hanno ucciso lo spettacolo” : Considerando lo strapotere di Valentino Rossi con la Ford Fiesta Wrc Plus, Tony Cairoli si è scagliato contro gli organizzatori L’en plein di Valentino Rossi in tutte le Prove Speciali fin qui disputate ha senza dubbio tolto un po’ di pathos al Monza Rally Show 2018, di cui si conosce quasi con certezza il vincitore quando mancano ancora gli appuntamenti più elettrizzanti. Una questione che sta senza dubbio a cuore a Tony ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi svela : “sono stato tamponato - è andata bene. Le lamentele di Cairoli? Ecco cosa dico” : Il pesarese ha parlato dopo la seconda giornata di Prove al Monza Rally Show, svelando un retroscena relativo alla Speciale Grand Prix 1 Valentino Rossi non ha praticamente rivali al Monza Rally Show, il pilota pesarese ha vinto tutte le Prove Speciali in programma ottenendo un vantaggio siderale su Suninen. La superiorità della sua Ford Fiesta WRC Plus è risultata davvero impressionante, anche se non sono mancati i momenti di pathos. Il ...

Rally - Rossi vede il settimo successo a Monza : Una splendida cornice di pubblico ha fatto da sfondo alla seconda giornata della 38.a dizione del Monza Rally Show . Una tappa composta da tre prove speciali, tra le quali la Grand Prix di 44.830 ...

Monza Rally Show – Valentino Rossi e la solidarietà verso Cairoli : “anche lui ha il suo Marquez! Che bega il 10° titolo” : Valentino Rossi incontra con Tony Cairoli al Monza Rally Show: il ‘Dottore’ ironizza sulle difficoltà comuni di vincere il 10° titolo delle rispettive carriere Dopo aver trionfato nella ‘100 km dei Campioni’, Valentino Rossi mette anche una seria ipoteca sul Monza Rally Show 2018. Archiviata la stagione di MotoGP, con più ombre che luci, il ‘Dottore’ si sta togliendo qualche soddisfazione nelle gare di fine stagione. Questa volta ...

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi domina anche la seconda giornata. Il “Dottore” sempre più leader : E’ ancora Valentino Rossi il protagonista della seconda giornata del Rally di Monza. Il campione di Tavullia, affiancato da Carlo Cassina, conferma la leadership anche al termine delle quattro prove speciali del day-2 della kermesse ormai classica del panorama dei motori sul celebre tracciato brianzolo. Il “Dottore”, a bordo della Ford Fiesta WRC PLUS, ha ora un margine di 49″6 sul finlandese Teemu Suninen (pilota ...