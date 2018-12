Mondiale Femminile 2019 – Italia nel Girone C : sorteggiate le avversarie delle azzurre : L’Italia scopre le avversarie del Girone C del prossimo Mondiale: le azzurre affronteranno Australia, Brasile e l’esordiente Giamaica Dopo aver assistito da spettatori al Mondiale di Russia2018, vista la debacle della Nazionale maschile, i tifosi dell’Italia potranno riscattarsi nel 2019. In Francia, dal 7 giugno al 7 luglio, sarà la Nazionale Femminile a tenere incollati tutti davanti allo schermo per il Mondiale che mancava da 20 anni. ...

Volley femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank Istanbul-Minas Tenis sarà la Finale - Guidetti a caccia del bis iridato : VakifBank Istanbul e Minas Tenis Clube si sfideranno nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa e le Campionesse del Sudamerica si sfideranno domani a Shaoxing (Cina) nel match che assegna il titolo iridato. Incrocio dunque tra Turchia e Brasile, le ragazze di Giovanni Guidetti cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno contro il Rio De Janeiro mentre le sudamericane inseguono ...

Volley femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank ed Eczacibasi partono col botto - ok le brasiliane : A Shaoxing (Cina) è incominciato il Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, si sono disputate le prime quattro partite dei due gironi: le prime due classificate si qualificano alle semifinali incrociate. Non sono presenti squadre italiane. POOL A: VakifBank Istanbul vs Zhejiang 3-0 (25-20; 25-13; 25-13) Tutto estremamente facile per la corazzata di coach Guidetti che demolisce la formazione cinese a suon di muri (16) e aces (6). Tra ...

“Sai twerkare?” - gaffe Mondiale per il dj Martin Solveig. E il pallone d’oro femminile Ada Hegerberg non la prende bene : “Sincere scuse per chi ho offeso. Non volevo invitare le donne a twerkare, ma a ballare sulle note di Sinatra. Guardate tuta la sequenza, chi mi segue da 20 anni sa quanto sono rispettoso, soprattutto delle donne” Queste le scuse di Martin Solveig, il dj che ha presentato la cerimonia di assegnazione del pallone d’Oro, assegnato per la prima volta anche ad una donna, Ada Hegerberg, L'articolo “Sai twerkare?”, gaffe ...

Mondiale U17 femminile - Spagna nella storia : battuto il Messico in finale - è il primo titolo : Una notte di festa allo stadio Charrua di Montevideo: a urlare di gioia sono le ragazze della Spagna U17, capaci di vincere uno storico Mondiale di categoria. La competizione in Uruguay si è conclusa ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : Scozia-Canada 25-28. Le europee sfiorano l’impresa ma restano fuori dalla top ten Mondiale : Si chiude anche per le donne la finestra autunnale di Test Match internazionali di Rugby: nell’ultima sfida in programma la Scozia va vicina ad una storica impresa con il Canada. Le nordamericane escono vittoriose per 25-28 ma a lungo restano indietro nel punteggio rischiando una sconfitta pesantissima in termini di ranking mondiale. Nel primo tempo partenza lampo delle padrone di casa che passano a condurre subito con un piazzato di ...

Taylor Swift : quello di Reputation è diventato il secondo tour Mondiale di un’artista femminile ad aver incassato di più : Meglio di lei solo la regina del pop The post Taylor Swift: quello di Reputation è diventato il secondo tour mondiale di un’artista femminile ad aver incassato di più appeared first on News Mtv Italia.

Volley femminile - il Club Italia serbatoio di una Nazionale al top Mondiale. E quante azzurrine in rampa di lancio… : La Nazionale torna dal Giappone con una luccicante medaglia iridata al collo, un risultato di assoluta qualità nonostante ci sia un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a battere la Serbia in una finale molto tirata. Le azzurre sono state protagoniste di una meravigliosa cavalcata ai Mondiali e ci hanno riportato sul podio a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino, hanno fatto saltare il banco con grande caparbietà e ...

Video Italia-Serbia risultato 2-3 : finale Mondiale volley femminile : gli highlights della partita : Video Italia-Serbia risultato 2-3: finale mondiale volley femminile: gli highlights della partita. Le pallavoliste azzurre cadono in finale contro le serbe dopo un grande match(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:01:00 GMT)

