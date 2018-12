Milik e Ounas animano il ballo dei debuttanti prima di Liverpool

ilnapolista

: Il Napoli fa turnover, vince, ritrova Ghoulam, scopre Meret e Younes, vede crescere Ounas e si gode la doppietta di… - sechesi : Il Napoli fa turnover, vince, ritrova Ghoulam, scopre Meret e Younes, vede crescere Ounas e si gode la doppietta di… - caterinabalivo : Grande Napoli, ci voleva questa vittoria! Ma che gol ha fatto Ounas? Bravi anche Zielinski e Milik! Avanti ragazzi!… - SkySport : ???? Serie ?? 15^ giornata ?? #NapoliFrosinone 4-0 ? #Zielinski (7’) ? #Ounas (40’) ? #Milik (68’) ? #Milik (84’)… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Prologo Ancelotti dà il via ai casting in vista del Frosinone. Martedi iled il dentro o fuori in Champions, al San Paolo va in scena ildei. Dentro Meret e Gholuam (entrambi al debutto in questa stagione), Luperto (alla seconda da titolare) edè lontana ma l’urlo della Kop sembra già riempire la testa del mister e dei calciatori. Al San Paolo, il sole prende il posto di qualche nuvola mattutina.della gara, un breve silenzio ricorda la memoria di Gigi Radice, tecnico dell’ultimo scudetto della Torino granata e persona perbene. Uno striscione, tra il pubblico, ricorda le vittime della tragedia di Ancona. L’arbitro fischia, parola al campo.Atto primo Azzurri subito in marcia verso la porta difesa da Sportiello. Ghoulam sembra non essere mai sceso dal suo palco, invece è assente da oltre un anno; cerca Insigne come ...