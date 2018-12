Milano Bambini e ragazzi incontrano Samantha Cristoforetti

Milano - primo sì al pasto da casa in una scuola : i bambini con la “schiscetta” potranno mangiare insieme ai compagni : “I bambini che portano il pranzo da casa prenderanno posto nello stesso tavolo dei compagni che usufruiscono del pasto di Milano Ristorazione“. A scrivere queste parole è Gabriella Maria Sonia Conte, la dirigente dell’Istituto comprensivo Gino Capponi di Milano che ha dato il via libera alla “schiscetta”. La preside fa da apripista in Lombardia, dal momento che è l’unica scuola ad aver preso ad oggi una simile ...

Milano - bambini picchiati - braccio rotto : maestro d'asilo arrestato : Anche di fronte a un caso così grave di cronaca del quale non possiamo, né vogliamo, sminuire la gravità, preferiamo comunque il riserbo ed il contegno istituzionale. Pero è sempre stata una comunità ...

Milano : maestro d'asilo arrestato per schiaffi e spinte ai bambini : Il ruolo dell'insegnante è estremamente delicato e nell'attuale società, dove molti compiti educativi in precedenza svolti dalla famiglia sono stati delegati alla Scuola, può essere fonte di stress e di frustrazione. Questo, comunque, non giustifica affatto comportamenti aggressivi o addirittura violenti da parte di coloro che sono deputati e pagati per educare. Soprattutto se si tratta di bambini molto piccoli come quelli che frequentano gli ...

Milano - calci e strattoni ai bambini : arrestato maestro d'asilo : Milano, askanews, - Urla, strattoni, perfino calci. Queste immagini testimoniano gli episodi di violenza, filmati dai carabinieri di Pero, in provincia di Milano che hanno portato all'arresto di un ...

Milano : arrestato dai Carabinieri il maestro di un asilo per aver maltrattato i bambini : PRIMAPRESS, - PERO, Milano, - Il maestro di una scuola dell'infanzia alla periferia di Milano è stato arrestato per maltrattamenti su bambini tra i 2 e i 5 anni. Le telecamere installate dai ...

Milano - spinte e schiaffi ai bambini dai 2 ai 5 anni : ai domiciliari un maestro d’asilo : Schiaffeggiava spintonava bambini tra i 2 e i 5 anni suoi alunni. Per questo un maestro di una scuola dell’infanzia di Pero, in provincia di Milano, è stato arrestato per maltrattamenti su minori. L’uomo è ora ai domiciliari. Quarantadue gli episodi violenti registrati dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri. La misura, richiesta dalla Procura del capoluogo lombardo, è arrivata al termine di un’indagine durata ...

Milano - UBI apre il Piccolo ai bambini e premia le attrici : Ecco il programma completo degli spettacoli : ci sono anche Il volo di Leonardo, l'Antigone di Sofocle, l'Iliade, Romeo e Giulietta, Alice nel Paese delle Meraviglie e altri classici adattati alla ...

Tra regali e sorrisi - Wanda Nara dai bambini ricoverati all’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano [FOTO E VIDEO] : Wanda Nara si è recata ieri all’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano nel reparto di pediatria: la moglie di Icardi in visita ai bambini ricoverati Wanda Nara, oltre al lato sensuale che le piace mostrare sui social, ha anche un risvolto sensibile e generoso. La moglie di Icardi si è recata ieri presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Carlo Borromeo di Milano. Accolta da bambini, dottori ed infermieri, la meravigliosa ...

A Milano “Grandi fotografi per il Piccolo Principe” una mostra per celebrare i diritti dei bambini : A Milano il 23 Novembre aprirà per tre giorni la mostra "Grandi fotografi per il Piccolo Principe" per celebrare la Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Nell'esposizione, organizzata dall'associazione Piccolo Principe Onlus, è possibile vedere le geniali immagini di alcuni fotografi di questi tempi: da Oliviero Toscani a Maria Vittoria Backhaus.Continua a leggere

Natale a Milano con i bambini - una mappa degli eventi da non perdere : Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci : un museo che affascinerà i bambini, ubicato all'interno di un monastero olivetano del '500, con un percorso espositivo del museo ...

A Milano verranno piantati 16mila nuovi alberi : più dei bambini nati nel 2018 : L'annuncio del Comune: nei parchi e nei giardini, nei viali e nei parcheggi. Saranno pioppi, aceri, frassini, querce. Ma anche liquidambar, tigli, robinie e sophore.

Milano Ristorazione risarcisce dopo il caso tramezzino - 65mila euro in libri per chiedere scusa ai bambini : Si tratta di un risarcimento simbolico deciso dopo che i vertici della società hanno incontrato il Comune. Nel pieno delle polemiche, il sindaco Sala aveva detto: "Inaccettabile, non accada mai più"

Calcio - "Siamo tutti Milano" : la partita che aiuta i bambini affetti dalla Sindrome di Alexander : "Siamo tutti Milano" non è solo uno slogan. Domani pomeriggio, 17 Novembre, alle ore 18 a Segrate presso il centro Don Giussani andrà in scena un evento benefico che coinvolge tutte le facce del ...

Milano : frenata brusca in metro - alcuni feriti tra cui bambini : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Una decina di persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste contuse o ferite in modo lieve a causa di una brusca frenata di un convoglio della metropolitana della linea 1 - all'altezza della fermata Uruguay - a Milano. E' accaduto intorno alle 8. Il più grave è un 58enn