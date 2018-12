Milan-Torino su Sky Sport: dove vedere il posticipo della 15^ giornata

milanworld

: Due giorni prima di Milan Torino, un destino, lo ricordo con affetto sincero RIP grande Gigi - FBaresi : Due giorni prima di Milan Torino, un destino, lo ricordo con affetto sincero RIP grande Gigi - acmilan : Sempre al nostro fianco: scegli il tuo posto a San Siro per #MilanTorino, a partire da 20€ ????… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi: ?? La #Juve si tuffa, l'#Inter si butta ?? #Milan, è l'ora di àPaquetà. Sarà a S.S… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Ildomenicale di questa quindicesimadi Serie A si giocherà tra. Quello tra le due squadre, sarà un vero e proprio scontro per l’Europa. Al momento, infatti, le due squadre occupano la quarta e la sesta posizione e sono distanziati da 4 punti. In caso di vittoria, i rossoneri si porterebbero a ridosso del terzo posto occupato dall’Inter. Il match tra il Diavolo e i granata sarà trasmesso in esclusiva su Sky. Di seguito, tutte le informazioni sulla diretta televisiva.Diretta tvsolo su SkyCome anticipato, la diretta tv disarà un’esclusiva Sky. È la piattaforma satellitare a detenere i diritti per trasmettere ildomenicale di questa 15^di campionato.A differenzascorsa settimana, quando-Parma fu trasmessa solo su Dazn, il match dei rossoneri andrà in onda ...