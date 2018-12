Milan-Torino 0-0 | Serie A | Cutrone si divora il gol vittoria | rossoneri quarti

oasport

: Attenzione, voglia e la coppia Higuain-Cutrone: per Maurizio Ganz saranno questi gli elementi fondamentali per conq… - acmilan : Attenzione, voglia e la coppia Higuain-Cutrone: per Maurizio Ganz saranno questi gli elementi fondamentali per conq… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi: ?? La #Juve si tuffa, l'#Inter si butta ?? #Milan, è l'ora di àPaquetà. Sarà a S.S… - SerieA : Sarà la sfida tra Milan e Torino a chiudere questa 15ª giornata di campionato! ?? Stadio Giuseppe Meazza ??… -

(Di domenica 9 dicembre 2018)pareggiano per 0-0 a San Siro nel posticipo della quindicesima giornata dellaA 2018-2019, ihanno avuto la possibilità di vincere allo scadere maha clamorosamente sbagliato. I ragazzi di Gattuso rimangono al quarto posto, a tre lunghezze di distacco dall’Inter e con un punto di vantaggio sulla Lazio mentre i piemontesi si trovano in sesta posizione, in piena lotta per l’Europa.Gattuso si affida alla coppia-Higuain con Suso e Calhanoglu sulle fasce confermando Abate centrale in difesa, Mazzarri invece rinuncia alla punta Zaza preferendo Baselli nel centrocampo a 5 in supporto a Belotti e Iago Falque. La prima occasione è dei granata al 5′, girata di Iago Falque su cross di Ansaldi ma Donnarumma respinge d’istinto. Gli ospiti spingono e al 17′ Belotti ha una buona chance ma il suo piatto al volo si spegne ...