Milan | sbarcato Paquetà a Malpensa | comincia l’avventura rossonera del brasiliano FOTO

(Di domenica 9 dicembre 2018) Il giocatoreè arrivato da poco con un aereo partito da Lisbona, questa sera assisterà a-Torino L’avventura di Lucasalè iniziata, ilè atterrato ada poco pronto per dare il via ad un nuovo capitolo della propria carriera. Partito ieri da Rio de Janeiro, il nuovo centrocampista rossonero è giunto oggi allo scaloese con un aereo proveniente da Lisbona. Sorrisi e tanto entusiasmo per, che oggi assisterà a-Torino per poi domani sostenere i test fisici alla clinica ‘La Madonnina’: “felice di essere qui, ho scelto ilper la sua storia“.Le prime immagini di Lucas #o: “Felice di essere qui, ho scelto il #per la sua storia”.Tutto su @DiMarzio pic.twitter.com/qat903c9y5— Simone Nobilini (@SimoNobilini) 9 dicembre 2018L'articolo...