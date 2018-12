Milan | Paquetà sbarcato in città | ' Felicissimo di essere qui Ho scelto questo club per

Milan - Paquetà è arrivato a Milano : "Sono felice" : E' cominciata ufficialmente l'avventura in rossonero di Lucas Paquetà. Partito sabato sera da Rio de Janeiro, il nuovo-acquisto brasiliano del Milan è atterrato all'aeroporto di Malpensa alle 11.08 ...

Milan - sbarcato Paquetà a Malpensa : comincia l’avventura rossonera del brasiliano [FOTO] : Il giocatore brasiliano è arrivato da poco con un aereo partito da Lisbona, questa sera assisterà a Milan-Torino L’avventura di Lucas Paquetà al Milan è iniziata, il brasiliano è atterrato a Malpensa da poco pronto per dare il via ad un nuovo capitolo della propria carriera. Partito ieri da Rio de Janeiro, il nuovo centrocampista rossonero è giunto oggi allo scalo Milanese con un aereo proveniente da Lisbona. Sorrisi e tanto ...

Calciomercato - Gattuso studia come inserire Paquetá nel suo Milan : ... nonostante le diverse voci riguardanti il reparto offensivo, non va sottovalutato il possibile apporto nell'economia del gioco che fin da subito può dare Lucas Paquetá. Getty Images Calciomercato, ...

Paquetà : 'Se ho scelto il Milan è grazie a Leonardo' : Il Milan è pronto ad accogliere Lucas Paquetà , atteso a Milano per la sfida di domani con il Torino. Come ricorda la Gazzetta dello Sport , i rossoneri per averlo hanno anticipato PSG, Liverpool e Barcellona, con Leonardo che è stato fondamentale: 'Se ho scelto il Milan è tutto merito suo, mi ha convinto subito' le parole del ...

Milan : Paquetà arriva oggi per le visite mediche : Lucas Paquetà sbarcherà oggi a Milano. Come riporta il portale brasiliano 'O Globo', il neo-acquisto del Milan , che sarà ufficialmente presentato a gennaio, si sottoporrà alle visite mediche di rito ,...

Milan - il Flamengo saluta Paquetá : 'Un giorno tornerai - ora vai a conquistare il mondo' : Conquisterai il mondo ora, Lucas Paquetá! A presto! Ci incontreremo di nuovo perché la tua casa è qui ", si legge nel testo del tweet pubblicato dal Flamengo. Parole di grande affetto, corredate da ...

Milan - ecco che numero di maglia ha chiesto Paquetà : Lucas Paquetà , trequartista brasiliano che a gennaio diventerà un nuovo giocatore del Milan , ha rivelato che numero di maglia ha chiesto. Questo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport : 'Ho chiesto di indossare la maglia numero 39, la stessa con cui ho debuttato in prima squadra al Flamengo e che mi ha portato tanta fortuna'.

Calciomercato Milan - Ibrahimovic a un passo per gennaio - Fabregas nel mirino. Paquetà già sicuro - rossoneri da Champions : Il Milan è davvero molto attivo in vista del Calciomercato invernale che quest’anno durerà appena 15 giorni: la finestra si aprirà il 3 gennaio e si chiuderà il 18 gennaio. Dunque bisogna fare in fretta per chiudere gli affari e questo è il momento giusto per tessere le varie trame e poi arrivare alle varie firme subito dopo le feste natalizie. I rossoneri sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, riservato alle ...