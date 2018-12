Migranti | tante le sedie vuote al vertice sul patto Onu

"Sta accadendo qualcosa di inquietante se penso alla vostra Italia con la Lega - la sua manovra finanziaria e la politica sui Migranti " : Tutte le più grandi catastrofi si sono annunciate lentamente, la Storia ne è stata e ne è testimone. Si pensi a quanto accadde il 12 marzo del 1938, quando le truppe tedesche attraversarono, indisturbate, il confine con l'Austria: ad accoglierle, non ci furono né fucili né carri armati, ma solo una folla in festa che sventolava con orgoglio le bandiere con la svastica nazista nell'indifferenza generale del ...

Migranti : corteo Roma - manifestante colto da malore muore in ospedale : Una persona è stata colta da malore mentre stava partecipando alla manifestazione di oggi pomeriggio, a Roma , contro il razzismo ed è deceduta in ospedale . Dai primi elementi raccolti, si tratta di un cittadino etiope di circa 55 anni, che si è sentito male nei pressi di Piazza Esquilino e, nonostante i soccorsi immediati da parte di un medico presente al corteo , è morto. L'uomo ...

Per i tedeschi il cambiamento climatico è una questione più importante dei Migranti : Oggi i loro cavalli di battaglia sono clima, economia circolare, digitale, mobilità sostenibile, agricoltura bio su larga scala ma anche una apertura controllata ai flussi migratori. Tutto questo in ...

I Migranti rubano il lavoro agli italiani? Falso (così come tante altre credenze) : Il Dossier Statistico Immigrazione 2018 azzera luoghi comuni e false credenze. Invasione? Quale invasione? In Italia il...

Migranti : rientra in Italia nonostante espulsione - arrestato a Trapani : Palermo, 17 ott. (AdnKronos) - E’ stato arrestato dalla Digos e sarà nuovamente espulso dall’ Italia in tempi brevissimi Lamjed Ben Kraiem, cittadino tunisino di 37 anni, già destinatario di un decreto di espulsione emesso lo scorso 3 febbraio dal prefetto di Trapani . "L’uomo era emerso all’attenzion

Migranti : Martina - Salvini? tante chiacchiere e poi assente da tavoli : Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - "Stiamo discutendo per una sovranità piena, vera, facciamo questo convegno nelle stesse ore in cui il ministro Salvini non si presenta al vertice del ministri dell’Interno in Lussemburgo per discutere di un tema strategico come quello delle migrazioni. tante chiacchier