Migranti | Global Compact | non solo l' Italia mancherà in Marocco Caos Belgio | ' ultimatum'

Migranti - perché sei Regioni chiedono al governo di firmare il Global Compact : Sardegna, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Umbria (e altri enti) promuovono un appello: " C'è un'altra Italia...

Migranti/ Quel piano di Craxi - morto nel '92 - che vale molto più del Global compact - IlSussidiario.net : Presentato 30 anni fa, prevedeva il taglio ai debiti dei Paesi più poveri. Scelta rivoluzionaria, sostenuta dai socialisti riformisti, rimasta lettera morta

Conte : Global compact non dà la stura a ingresso Migranti : Roma, 1 dic., askanews, - Giuseppe Conte conferma la sua posizione favorevole al Global compact che, spiega, non darà 'la stura all'ingresso indiscriminato di migranti' in Italia, ma assicura che si '...

Migranti - Fico contro la Lega : 'Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le distanze dal dl Sicurezza : "Assolutamente sì, ritengo che l'Italia dovrebbe aderire al Global Compact " . Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, invitando "tutti a leggersi davvero il contenuto di questo ...

Patto Onu sui Migranti - lo strappo Salvini-Conte Global compact : cos’è : Il governo non si presenterà il 10 e l’11 dicembre a Marrakesh per l’adesione al global compact, aspetterà che sia il Parlamento a decidere, ma la questione è rimandata a chissà quando

Migranti : no Slovacchia a Global Compact : Per la maggioranza dei deputati slovacchi, il documento Onu è in contrasto con l'attuale politica di sicurezza e di migrazione di Bratislava. La settimana scorsa il ministro degli esteri slovacco, ...

Migranti - governo diviso sul Global CompactSpaccatura M5s-Lega anche a BruxellesConte : "La decisione spetta al Parlamento" : Lega e M5s divisi sul Global compact for migration, il patto internazionale per garantire a livello internazionale una "migrazione sicura, ordinata e regolare". Conte si era impegnato davanti all'Onu, ora dichiara che la decisione spetterà al parlamento. Protesta il Pd

La vicenda del Global Compact Onu sui Migranti che l'Italia non firma : Roma, 28 nov., askanews, - Sull'approvazione del Global Compact Onu per i migranti il governo Lega-M5s rischia che si apra una nuova linea di frattura. Il premier Giuseppe Conte, al momento, riesce a ...

Sui Migranti Salvini detta la linea a Conte : "Il Global Compact non si firma" : Sulle politiche per l’immigrazione Matteo Salvini ricompone l’asse con i paesi sovranisti di Visegrád e annuncia che, il prossimo 10 e 11 dicembre, in occasione della riunione intergovernativa di Marrakech, in Marocco, l’Italia non firmerà il Global Compact per i rifugiati e i migranti (GCM). O megl

Migranti - l'Italia non firmerà il "global compact". Salvini : deciderà il Parlamento : Il governo italiano non andrà in Marocco alla conferenza internazionale sulle migrazioni che si terrà il prossimo 10 e 11 dicembre e non sottoscriverà il "Global migration...

Migranti - cos'è il Global migration compact : Oggi, evidenziano le stime dell'Onu, ci sono oltre 258 milioni di Migranti in tutto il mondo che vivono fuori dal loro paese di nascita. La cifra è destinata ad aumentare per l'aumento della ...