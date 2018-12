Metti un libro a Teatro in Puglia

La Cumbia spiegata da un fu Metti sta in un libro che è anche un documentario : ... conosciuti a livello internazionale, Nicola Cruz , che è un ecuadoregno nato in Francia che poi è tornato in Ecuador, ed è uno dei musicisti di elettronica più quotati del mondo e per l'Italia, uno ...

Il libro è in declino. Per salvarlo Mettiamolo ovunque - anche su Youporn : A proposito della crisi del libro, nel mondo editoriale, si cita spesso, per farsi coraggio, Umberto Eco, che ha definito il libro un oggetto perfetto e imperituro: “Il libro è come il cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici: una volta che li avete inventati non potete fare di meglio”. Sempre sostanzialmente uguale nei secoli, non è migliorabile e non è sostituibile. Quindi eterno. Dureranno nel tempo il cucchiaio e il martello, e durerà, ...