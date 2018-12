Meteo - le previsioni di lunedì 10 dicembre : Meteo , le previsioni di lunedì 10 dicembre Forte vento su gran parte dell'Italia, la Protezione civile ha emesso nuovi bollettini di condizioni Meteo rologiche avverse per alcune regioni. Allerta in Sardegna, Capri isolata. Temperature ancora sopra la media stagionale. LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 6 dicembre : Meteo , le previsioni di domani venerdì 6 dicembre La quiete prima della tempesta. La giornata di venerdì si avvierà con tempo stabile praticamente ovunque. Le prime piogge sono attese dal pomeriggio al Nord Ovest e in Toscana. Sarà il preludio di una lunga fase invernale con venti forti e temperature in deciso ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdi’ 7 dicembre 2018 : Meteo Roma . Nella Capitale previste condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi alternati ad ampie schiarite. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio Meteo Roma : Le previsioni per domani venerdi’ 7 dicembre 2018 Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi alternati ad ampie schiarite nel corso delle ore ...

Previsioni Meteo - dal 10 dicembre si attende il freddo polare : probabile neve in arrivo : Emergono tante notizie giornalmente sul meteo, soprattutto in questo primo assaggio d'inverno: a partire dalla prossima settimana infatti le Previsioni meteo potrebbero riservarci il primo vero banco di prova di freddo, perché da lunedì 10 dicembre, l'aria fredda dovrebbe giungere sulla nostra penisola direttamente dal circolo polare artico. Secondo quanto riferito dal noto sito Il meteo.it, infatti, già per il weekend del ponte dell'Immacolata, ...