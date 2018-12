Messi show nel derby di Barcellona | è 0-4

Messico : Maradona show - gloria vicina per i Dorados : Diego Armando Maradona e i suoi Dorados sono a un passo dalla gloria. La squadra messicana allenata dal Pibe de Oro ha vinto 1-0 la finale d'andata contro l' Atletico San Luis per la promozione nella ...

Argentina-Messico 2-0 - show di Dybala : bene gli altri “italiani” – VIDEO : Argentina-Messico finisce 2-0 in un’amichevole giocata nella notte a Cordoba. Vince e convince la Seleccion con una gran partita di Dybala, autore anche del’assist del primo gol messo a segno da Funes Mori. In campo anche Icardi che ha sfiorato il primo gol con la maglia del suo Paese, visto che il tiro destinato a […] L'articolo Argentina-Messico 2-0, show di Dybala: bene gli altri “italiani” – VIDEO proviene ...

In Narcos : Messico la storia del rapporto tra traffico di droga e potere politico - parla lo showrunner Eric Newmann : La nuova stagione della saga dei narcotrafficanti in arrivo il 16 novembre, Narcos: Messico, racconta l'ascesa del primo cartello messicano di cocaina nei primi anni '80, con un balzo indietro nel tempo rispetto alla fine della terza e un cambio di ambientazione per una serie che, se l'esperimento funzionasse, potrebbe a questo punto diventare antologica. Con due protagonisti nuovi di zecca, Diego Luna e Michael Pen~a, Narcos: Messico ha uno ...

Messi annuncia show del Cirque du Soleil : ANSA, - ROMA, 10 OTT - "Sono onorato di annunciare la creazione di un nuovo spettacolo @CirqueduSoleil nel 2019, basato sulla storia della mia vita e la passione per il calcio. #MessiCirque". E' stato ...

