Meghan Markle | che potrebbe partorire in casa

Meghan Markle finisce nel mirino del fisco americano : Non c’è pace per Meghan Markle, che si prepara ad affrontare un nuovo problema a Corte. Questa volta a minacciare la serenità della duchessa di Sussex è il fisco americano. Dopo le nozze con Harry e il viaggio in Australia, Meghan è pronta a diventare mamma, ma soprattutto una cittadina britannica. L’ex star di Suits infatti ha intenzione di ottenere la cittadinanza inglese, per farlo però dovrà attendere ben cinque anni, durante i ...

Meghan Markle e la stoccata di Serena Williams : «Devi essere meno carina : sei incinta» : «Devi essere meno carina». Questo è il consiglio che Serena Williams ha voluto dare alla sua storica, cara amica Meghan Markle, ora duchessa di Sussex in dolce attesa...

Per Meghan Markle la Regina rompe una tradizione natalizia ed apre ai non reali : Siamo di fronte ad una Regina Elisabetta sempre più moderna e flessibile, mantenendo un'eleganza e stile che la rendono unica e amata in tutto il mondo. Simone Ciloni

Meghan Markle partorirà nello stesso ospedale di Kate Middleton : Meghan Markle partorirà nello stesso ospedale di Kate Middleton. La stampa britannica ne è convinta, soprattuto ora che il pancino della duchessa di Sussex sta crescendo e il momento del parto si avvicina. Certo, mancano ancora diversi mesi prima che il piccolo Royal Baby venga alla luce, ma Meghan Markle, con il suo innegabile senso pratico, avrebbe già iniziato a pianificare i dettagli del parto. La scelta della clinica in cui dare alla luce ...

Meghan Markle : imbarazzo per la tradizione di Natale a corte? : Le vacanze di Natale nella Royal Family potrebbero riservare delle brutte sorprese per Meghan Markle . Come riporta l' Express , una fonte a lei vicina ha raccontato che la duchessa di Sussex possa ...

Serena Williams a Meghan Markle : "Smettila di essere così carina!" : "Le ho detto 'Meghan, smettila di essere così carina...sei quella incinta, dovresti avere degli ormoni, perché sei così dolce? Ma lei è sempre stata così". Serena Williams e la duchessa la moglie del principe Harry, sono amiche intime dal 2010, quando si sono incontrate al Super Bowl. La tennista ha raccontato il loro rapporto per la rivista People, spiegando che non è affatto cambiata nonostante il suo ...

Meghan Markle e Priyanka Chopra : amiche nel bene e nel male : ... strascico più lungo di quello di Meghan, per la cronaca, , che subito aveva avuto bisogno della solidarietà della duchessa. Priyanka Chopra e il marito Nick Jonas durante le seconde nozze, quelle ...

Meghan Markle e la passione per l euro ordine - il beauty e il design : Giorno dopo giorno si scoprono dettagli e nuovi particolari sulla vita di Meghan Markle , neo-duchessa del Sussex, ora nell'occhio del ciclone per il suo carattere frizzante e fuori dagli schemi. ...

Meghan Markle - stanca e sottotono al King’s College : Meghan Markle incinta è riappara a sorpresa in pubblico per presenziare a una tavola rotonda al King’s College. La Duchessa del Sussex è apparsa stanca e provata. Anche il look, di solito sempre molto ricercato, era sottotono, deludente. Meghan sfoggiava un outfit total black molto semplice che metteva in risalto le forme arrotondate della maternità. I capelli sciolti con la riga in mezzo, il make up appena accennato, lo sguardo spento, ...

Julia Roberts ha ispirato Meghan Markle : "Per me è un onore" : Intervista sul red carper del suo ultimo film da co-protagonista, Julia Roberts ha scoperto un particolare della vita di Meghan Markle che lei stessa non era a conoscenza. È stata una giornalista di ...

Sguardo attento e pronta a prendere appunti. Meghan Markle ha partecipato mercoledì pomeriggio ad un incontro top-secret presso il King's College London, organizzato ...