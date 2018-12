Max Biaggi | la chiara frecciatina a Bianca Atzei e l’amicizia con Frizzi

Max Biaggi dopo l’incidente a Domenica In : “Ho pensato di morire” : Domenica In: Max Biaggi si racconta dopo l’incidente in moto dopo l’incidente, Max Biaggi è stato ospite a Domenica In. In realtà non si tratta della sua prima intervista dopo quel terribile giorno che ha rischiato di costargli la vita: il pilota è stato ospite anche a Verissimo e a Che Tempo Che Fa. Nell’intervista con la Venier, Biaggi ha raccontato proprio quella traumatica vicenda. Nel 2017, il romano è caduto mentre si ...

Moto3 – Biaggi in pista con il Max Racing Team - l’ex pilota commenta la possibile sfida con Valentino Rossi : “rivalità finita” : Max Biaggi manager e proprietario del Max Racing Team di Moto3, l’ex pilota di MotoGp parla del suo nuovo ruolo nel mondo dei motori “Da atleta non capivo tanto le ragioni di proprietà e sponsor, adesso ho realizzato che bisogna per forza mantenere autorevolezza, ruoli e gerarchia. Da pilota non avevo manager ed ero io a occuparmi del contratto: discutevo, chiedevo, esigevo. Ora che tratto io con i piloti ho capito che a volte tutto ...

Max Biaggi in Moto3 con la sua scuderia : “Io proprietario - approdati al top. Sfida con Valentino Rossi? Non ha senso” : Max Biaggi è pronto per affrontare una nuova avventura nel Motomondiale: dopo essere stato grande protagonista da pilota, il Corsaro sbarcherà con la sua scuderia nella Moto3 a partire dal 2019. Il Max Racing Team affronterà infatti il campionato della cilindrata più bassa con lo spagnolo Aron Canet e sarà sponsorizzato dalla Sterilgarda, l’azienda che accompagna il romano da undici anni. Il 47enne è molto entusiasta e non vede l’ora ...

MotoGp - le rivelazioni di Max Biaggi : “Lorenzo volò in Italia per venire a trovarmi dopo l’incidente. Valentino Rossi? Dico che…” : Presente al Festival dello Sport di Trento, l’ex pilota Italiano ha ripercorso la sua carriera parlando anche di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi Dall’inizio della sua carriera fino al secondo titolo in Superbike, Max Biaggi ha sfruttato il Festival dello Sport di Trento per rispolverare tutti i suoi ricordi. La prima volta di Vallelunga utile a scoprire le due ruote e il pianto di Magny Cours, dove il Corsaro decise di ...

Max Biaggi : "Rossi - Lorenzo e le vittorie più belle" : 'Non avevo mai visto un circuito, non sapevo chi fossero i campioni del Mondo delle varie categorie, non avevo mai avuto una moto prima'. Eppure Max capì che sarebbe stata quella la sua vita. 'Mi ...

MotoGp - disastroso incidente di Lorenzo in Thailandia : Max Biaggi e Scott Redding al fianco di Jorge : Jorge Lorenzo dopo l’incidente sulla pista di Buriram è sostenuto da piloti ed ex piloti: ecco i messaggi di vicinanza al maiorchino Jorge Lorenzo questa mattina è caduto mentre stava disputando le seconde prove libere in vista del Gp di Thailandia. Il maiorchino è imbattuto in un brutto incidente, che potrebbe aver aggravato sulle condizioni del suo piede destro, il cui alluce si è fratturato appena due settimane fa ad Aragon. Prima ...