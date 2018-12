Mattia Briga | tragedia Corinaldo Video | Sfera Ebbasta non ha colpe | pregiudizi sui

Mattia Briga Vs il dottor Crepet a Domenica In : “E’ vergognoso parlare di ragazzi ubriachi adesso” : Scoppia il caso a Domenica In dove sono ospiti Mattia Briga e il dottor Crepet per parlare della tragedia della discoteca di Corinaldo. Mara Venier è visibilmente commossa ma da il via ad un dibattito su quello che è successo al concerto di Sfera Ebbasta ed è proprio parlando di quello che è successo che lo scontro tra i due è servito. Da una parte c’è Mattia Briga parlando di quello che è successo delegando e parlando di educazione e di ...