Matteo Salvini | l' ultimo trionfo | anche il Censis costretto ad ammettere che oggi

Che tempo che fa - trappolone a Matteo Salvini : chi va da Fabio Fazio - le sparerà grossissime? : Il trappolone è teso. Dove? Negli studi di Che tempo che fa , il programma della domenica sera condotto da Fabio Fazio su Rai 1. Già, perché in studio come ospite d'eccezione ci sarà Gino Strada , il ...

Matteo Salvini - la strategia : come trasforma la Lega per arrivare a governare da solo : La rivincita del modello tradizionale di partito, seppure attrezzato nei valori e nei programmi per il mondo nuovo dei Vladimir Putin e dei Donald Trump. Così, nel discorso che Salvini farà oggi dal ...

Francesco Storace costringe Matteo Salvini a farsi gli scongiuri : 'Te lo ricordi Gianfranco Fini?' : No, a Francesco Storace non è piaciuto quanto detto da Matteo Salvini dal palco a Roma: 'Non farò mai saltare un governo per un sondaggio'. Storace, in un intervento pubblicato su affaitaliani.it , ...

Corinaldo - la sciacallata di Laura Boldrini contro Matteo Salvini? Doppia vergogna : quando lei... : Dopo la strage di Corinaldo al concerto di Sfera Ebbasta , Laura Boldrini non ha trovato nulla di meglio da fare che accusare Matteo Salvini , bollato come ministro poco 'serio' perché non si è recato ...

Luca Morisi - spin doctor di Matteo Salvini : "Amplifico il suo messaggio - ma sul ragù ha fatto tutto da solo" : "Salvini è un comunicatore eccezionale. Noi amplifichiamo il messaggio". A parlare al Corriere della Sera è Luca Morisi, lo spin doctor di Salvini, l'uomo che segue "la Bestia", il software a cui vengono attribuite doti miracolose."Sono state dette cose sbagliate. Questo algoritmo non ha nulla a che fare col merito delle cose. Questo dipende solo dal fiuto di Salvini. Le persone dovrebbero usare il rasoio di Occam, cioè ...

“Più salviniani che leghisti”. Ecco il partito di Matteo : Un minuto di silenzio per le vittime della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (dove sei persone hanno perso la vita, schiacciate tra la folla, durante un concerto di Sfera Ebbasta). Poi spazio agli interventi dal palco e, soprattutto, al “capitano” Matteo Salvini. Grazie, un ab

Svolta maggioritaria di Matteo Salvini : "All'alba vinceròòò". Attorno alle 12,00 Matteo Salvini ri-sale sul palco, stavolta senza felpa della Polizia, sulle note della Turandot, un grande classico dei leader in ascesa che sognano, promettono e prefigurano l'alba della vittoria. Mano sul petto, petto rigorosamente in fuori, dalla piazza si leva un fumo tricolore: "Vi ringrazio a nome di 60 milioni di italiani, voi siete l'avanguardia dell'orgoglio e della ...

Concerto Sfera Ebbasta - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : “Ha altre priorità - vada ad Ancona” : Durissimo attacco dell'ex Presidente della Camera Laura Boldrini al ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo i fatti di Corinaldo, dove 6 persone hanno perso la vita mentre erano a un Concerto di Sfera Ebbasta. Per Boldrini, Salvini avrebbe dovuto recarsi subito ad Ancona invece di tenere il comizio in Piazza del Popolo.Continua a leggere

Matteo Salvini e la rivincita dei cognati : Sì, siamo "cattivi". Alla fine, in luogo dell'Onestà, compresa nella sua variante munita d'H preventiva, è stata invece proprio un altro sentimento, la "Cattiveria", ad "andare di moda", giusto per citare un'aspirazione dei nuovi prontuari politico-propagandistici. Non è una nostra insinuazione, basterà semmai consultare il rapporto Censis sull'anno che va a morire, dove il dato è sancito. I nostri ...

Matteo Salvini - dal palco di Roma la minaccia all'Europa : 'Voi datemi il mandato e io...' : 'Quando quattro anni fa manifestammo in questa piazza, mai avremmo pensato di arrivare dove siamo oggi. Quella era la Lega del 4%, mai avrei pensato che gli italiani ci avrebbero dato la forza per ...

Matteo Salvini - bagno di folla leghista in piazza del Popolo : 'Il governo durerà altri quattro anni' : bagno di folla per Matteo Salvini al termine della manifestazione in piazza del Popolo. Un'ondata . Il leader della Lega ha voluto salutare le prime file dei presenti in piazza personalmente come ...

Capitano di Polizia. Matteo Salvini in piazza a Roma : "Ma dopo i morti di Corinaldo non può essere una festa" : Matteo Salvini sale sul palco di piazza del Popolo, acclamato dalla folla. Il segretario federale della Lega indossa una felpa rossa della Polizia, si affaccia, ma il suo discorso chiuderà la manifestazione. Prima spazio ai ministri leghisti: prenderanno la parola sul palco Bongiorno, Bussetti, Centinaio, Fontana, Stefani e Giorgetti, prima del discorso finale del "Capitano", come lo acclama la folla."Non può essere una festa a ...

