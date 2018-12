Matteo Renzi porta via 100 parlamentari al Pd?

Ritratto di Girolamo Savonarola - dedicato a Matteo Renzi - : Il Bloc Notes di Michele Magno Nelle pagine finali della 'Storia economica' Max Weber afferma che le profezie, liberando gli uomini dalla magia, hanno creato le basi della scienza moderna e del capitalismo. Certamente il sociologo tedesco non pensava alle profezie apocalittiche di Girolamo Savonarola, crociato contro ogni sorta di mondanità. Sebbene Martin Lutero in ...

Matteo Renzi - l'ipotesi di un nuovo partito : chi va con lui oltre a Maria Elena Boschi : Una formazione che strizzerebbe l'occhio ai delusi di Forza Italia, anche se Silvio Berlusconi sottolinea che 'riguarda una parte politica diversa dalla nostra e quindi mi lascia indifferente'.

Primarie Pd - Matteo Renzi si ricandida? I suoi : “Non è da escludere”. E ha commissionato sondaggio lampo a Swg : Un’indiscrezione, nessuna smentita e una mezza conferma: Matteo Renzi sta seriamente pensando di candidarsi alle Primarie del Partito democratico. È quanto sta circolando nelle ultime ore negli ambienti dem, non solo in quelli vicini al senatore semplice di Scandicci, che solo 24 ore fa aveva assicurato di non occuparsi del Congresso. L’ennesimo bluff della carriera politica dell’ex Rottamatore? Presto per dirlo, ma intanto ...

Di nuovo segretario Pd. Matteo Renzi ci pensa : La "pazza idea" è affidata ora a una "riflessione" e a un sondaggio lampo, di cui si attende l'esito nei prossimi giorni. La "pazza idea" consiste nel grande ritorno di Renzi, come candidato alle primarie del Pd. A grande richiesta di un'area smarrita, a un passo dal "liberi tutti" dopo il gran rifiuto di Minniti. Perché, gli hanno ripetuto i suoi, "se vince Zingaretti a quel punto siamo dei corpi estranei e il Pd non è ...

Silvio Berlusconi - la frase rubata : 'Agli sgoccioli - e con Matteo Renzi....'. Forza Italia - il ribaltone : 'Agli sgoccioli'. Silvio Berlusconi sceglie questa immagine per fotografare lo stato di salute del governo, 'un'alleanza innaturale'. Davanti ai parlamentari e ai consiglieri regionali di Forza Italia ...

L'incubo scissione scuote il PdEcco la strategia di Matteo Renzi : In queste ore si parla di una possibile scissione e la formazione di un nuovo movimento di Renzi. Noi ci abbiamo sempre creduto, siamo andati avanti in mezzo a insulti, sfottò denigratori, sarcasmo, ma alla fine, forse, non eravamo così "ubriachi" come molti ci hanno dipinto Segui su affaritaliani.it

Pd - Matteo Renzi non vuole scissioni : “Non sto lavorando a qualcosa di diverso” : Il senatore dem Matteo Renzi affida alla radio, a 'Zapping', la sua ennesima smentita: "Di scissioni ne abbiamo viste già abbastanza, non è all'ordine del giorno e non ci sto lavorando io a qualcosa di diverso".Continua a leggere

PD scissione ? Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : “Fa male al paese” : Il Partito Democratico e la scissione da giorni gira questa voce, oggi Maurizio Martina parla a ruota libera contro Matteo Renzi “Matteo Renzi dovrebbe chiarire se vuole andare via dal Pd? Aspettiamo, dica quello che ritiene più utile. Ma serve restare uniti: chi divide il partito fa male all’Italia“. Così il candidato alla segreteria dem e segretario uscente, Maurizio Martina, dopo il ritiro della candidatura di Marco Minniti, sul quale ha ...

Matteo Renzi riparte da solo : l'idea di un nuovo soggetto a gennaio - senza fedelissimi (per ora) : Se nuova avventura politica sarà, sarà 'solitaria'. Almeno nella prima fase. Matteo Renzi si muove da solo in questa nuova azione politica che potrebbe portarlo fuori dal Pd. Con lui ci sono Sandro Gozi, che da tempo spinge sulla necessità di andare oltre il Partito Democratico. Ci sono gli eurodeputati Enrico Gasbarra e Nicola Danti, sostenitori di questa opzione. Ma, specificano fonti vicine all'ex segretario, sbaglia chi ...

Matteo Renzi : "Non sarò il burattinaio del congresso Pd" : Matteo Renzi respinge il suo ruolo di 'burattinaio' del congresso Pd. "Da mesi non mi preoccupo della Ditta Pd: mi preoccupo del Paese. Che è più importante anche del Pd", afferma l'ex segretario dem in un post su facebook."Tutti i giorni ho fatto sentire la mia voce contro il Ministro Sciacallo, Salvini. E contro il Ministro Prestanome, Di Maio. Non mi nascondo, io. Se devo fare una battaglia la faccio a viso aperto, io. Ma ...

Caos primarie Pd - Matteo Renzi : “Come al solito danno la colpa a me” : "Chiedetemi tutto ma non di fare il piccolo burattinaio al congresso del PD. Chi vincerà avrà il mio rispetto. Quello stesso rispetto che non ho avuto quando - dopo aver vinto due volte col 70% - sono stato attaccato dal fuoco amico dal giorno dopo", ha dichiarato Matteo Renzi commentando le divisioni interne al Partito Democratico.Continua a leggere

Primarie Pd - Marco Minniti si ritira : “Lo faccio per salvare il partito”. Matteo Renzi verso la scissione a gennaio : Marco Minniti ritira la sua candidatura a segretario del Pd. Un gesto compiuto “per salvare il partito“, dice l’ex ministro dell’Interno. “Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura – afferma Minniti al quotidiano – sulla base dell’appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più ...

Primarie Pd - Marco Minniti verso l’addio : l’ex ministro non si fida di Matteo Renzi : Marco Minniti non si fida. Nonostante l’incontro con Luca Lotti e Lorenzo Guerini che gli hanno confermato la fiducia dei Renziani, l’ex ministro dell’Interno è a un passo dall’abbandonare la corsa per la segreteria del Partito Democratico. In serata fonti parlamentari del Pd hanno riferito all’agenzia Ansa che Minniti sarebbe orientato a ritirare la propria candidatura “al fine di agevolare il percorso ...

Matteo Renzi su Instragram : il post due anni dopo il referendum e l'avvio del suo declino : A due anni esatti dal referendum costituzionale che ha portato al declino dell'ex premier italiano, Matteo Renzi condivide un post di considerazioni sul proprio profilo del social network Instagram. Si tratta di una didascalia a una foto che lo ritrae a Bruxelles, di spalle assieme alla moglie, sulla cui spalla poggia il braccio, come ad abbracciarla. Nella lunga pubblicazione l'ex sindaco di Firenze parla anche dell'attuale scenario politico, ...