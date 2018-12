Massimo Boldi e la misteriosa bionda : «Con Arianna solo un bacetto» : di Valeria Arnaldi 'Il Natale regala un altro nipotino, un maschio'. Massimo Boldi a Domenica Live parla del ritorno al cinema in coppia con Christian De Sica , ma anche della sua vita. Barbara D'Urso ...

Domenica Live – Puntata del 9 dicembre 2018 – Lory Del Santo - Massimo Boldi - Alexander-Fongaro tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 9 dicembre 2018 – Lory Del Santo, Massimo Boldi, ...

La prova del cuoco : Anche Massimo Boldi e Bruno Vespa nella giuria della quattordicesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 3 dicembre parte la quattordicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 che quest'anno ha raggiunto la maggiore età, torna con nuove ricette che spaziano attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato da Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in ...

Film di Natale in uscita : Christian De Sica e Massimo Boldi in ‘Amici come prima’ : Il Natale si avvicina e ben presto usciranno al cinema diversi Film. Non mancheranno, come tutti gli anni, i cinepanettoni. Per le festività ci sarà una grandissima novità, ovvero il ritorno della coppia Christian De Sica e Massimo Boldi. I due attori, dopo qualche anno di separazione artistica, sono nuovamente fianco a fianco in una pellicola natalizia. A 13 anni di distanza dall’ultima volta, si potrà tornare a ridere con una commedia in cui ...

A Natale mi sposo : trama - cast e curiosità del film con Massimo Boldi : Mercoledì 5 dicembre, a partire dalle 21.25, va in onda su Canale 5 il cinepanettone del 2010 A Natale mi sposo, diretto da Paolo Costella e prodotto da Medusa film. A impreziosire il cast anche una splendida Elisabetta Canalis e due ex del Grande Fratello come Jonathan Kashanian e Cristina Del Basso. Con loro anche il comico Fabrizio Fontana, più noto come James Tont, tra i protagonisti di Zelig negli anni di massima espansione del programma ...

Che tempo che fa - il 'trucco del limone' : Fabio Fazio ci resta di sasso - colpaccio di Massimo Boldi : A Che tempo che fa di Fabio Fazio , nella puntata di domenica 25 novembre in onda su Rai 1, il grande ritorno di Massimo Boldi e Christian De Sica , fianco a fianco in televisione prima del ritorno al ...

Massimo Boldi e Christian De Sica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : Dopo una separazione durata più di 10 anni Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati insieme a lavorare. Dal 19 dicembre nelle sale cinematografiche del nostro paese sarà distribuito il film Amici come prima (titolo significativo) che li vede recitare di nuovo insieme, dopo tanti pellicole che li avevano visti protagonisti.Prima però di vederli al cinema Boldi e De Sica si presenteranno alla grande platea della televisione italiana ...

Un Natale al Sud : trama - cast e curiosità del film con Massimo Boldi : Un Natale al Sud: il film proposto da Canale 5 per la sua prima serata di oggi, mercoledì 21 novembre 2018. La commedia è in prima Tv e vede alla regia F. Marsicano, con protagonista la coppia comica formata da Massimo Boldi e Biagio Izzo. Il cast Un Natale al Sud annovera anche la cantautrice Anna Tatangelo e l’attore Paolo Conticini, oltre che altri artisti popolari nella nostra tv. La trama Peppino e Ambrogio sono due amici ed anche se ...

Massimo Boldi ed Elena Coniglio - lui 73 anni e lei 41. La bomba di gossip : 'Inseparabili - ma la ex moglie...' : Lui 73 anni, lei 41. E sono 'Inseparabili'. Ha fatto chiacchierare molti la vicinanza tra Massimo Boldi ed Elena Coniglio , tanto da far spargere la voce negli ambienti dello spettacolo di un nuovo ...

Matrimonio al sud : il cast - la trama - il trailer del film su Canale 5 con Massimo Boldi : Stasera su Canale 5 andrà in onda il film Matrimonio al Sud , commedia tutta italiana del 2015 diretto dal regista Paolo Costella. Protagonista della pellicola è Massimo Boldi , che interpreta il ...