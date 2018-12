Manovra | ipotesi blocco dello scatto delle pensioni fino 150mila euro

Manovra - ok Camera a fiducia : 330 sì. Tria : 'Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste' : A dare l'idea del clima teso, c'è il riapparire dell'ombra delle dimissioni, o della 'liquidazione' da parte del M5s, del ministro dell'Economia. Smentiscono, nell'ordine, Di Maio, 'Tria sta facendo ...

Manovra - ok Camera a fiducia : 330 sì. Tria : «Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste» : Il governo ha ottenuto con 330 voti a favore, 219 contrari e un astenuto la fiducia sull'articolo 1 della Manovra. Il presidente di turno Maria Edera Spadoni ha sospeso la seduta fino alle 21 per...

Manovra - ok Camera a fiducia : 330 sì. Tria : «Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste» : La Manovra ottiene la fiducia alla Camera con 330 sì, 219 i no e un astenuto. Tria ESCLUDE DIMISSIONI. «Le dimissioni sono un'Ipotesi che non esiste». Lo ha...

Manovra - Tria : «Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste». Manovra - voto di fiducia alla Camera : «Le dimissioni sono un'Ipotesi che non esiste». Lo ha detto il ministro per l'Economia Giovanni Tria oggi a Venezia a margine di un convegno dell'Ocse. Sull'Ipotesi di...

Manovra - Tria : 'Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste' Palazzo Chigi : 'Governo compatto' : Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell'Economia'. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ospite di Radio 24

Manovra - Tria : «Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste» Palazzo Chigi : «Governo compatto» : «Le dimissioni sono un'Ipotesi che non esiste». Lo ha detto il ministro per l'Economia Giovanni Tria oggi a Venezia a margine di un convegno dell'Ocse. Sull'Ipotesi di...

Manovra - Tria : 'Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste' Palazzo Chigi : 'Governo compatto' : Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell'Economia'. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ospite di Radio 24 Ultimo ...

Manovra - spunta ipotesi pagamento premi risultato dei lavoratori pubblici in Btp italiani : Fonti parlamentari hanno rivelato ieri all'Ansa che il M5S starebbe lavorando a questa soluzione in vista dell'arrivo della legge di bilancio al Senato. Ma il viceministro Laura Castelli smentisce: "Non stiamo lavorando all'ipotesi di pagare i premi di risultato ai dipendenti pubblici in Bpt".Continua a leggere

Manovra - l'ultima ipotesi : statali pagati con i Btp : Nessun giallo, quello di ieri era un vertice 'politico', il ministro dell'Economia tornerà quando si parlerà di saldi. Tra le ipotesi circolate ieri anche quella di pagare i bonus degli statali in ...

Manovra : ipotesi premi a statali in Btp : ROMA, 6 DIC - Pagare i premi di risultato ai dipendenti pubblici in Btp italiani. E' questa, a quanto apprende da fonti parlamentari, l'ipotesi a cui il M5S starebbe lavorando in vista dell'arrivo ...

Manovra - ipotesi al vaglio : pagare i premi agli statali in Btp : pagare i premi di risultato ai dipendenti pubblici in Btp italiani. E' questa, a quanto si apprende da fonti parlamentari, l'ipotesi a cui il M5s starebbe lavorando in vista dell'arrivo della legge di ...

Manovra : ipotesi premi a statali in Btp : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Pagare i premi di risultato ai dipendenti pubblici in Btp italiani. E' questa, a quanto apprende da fonti parlamentari, l'ipotesi a cui il M5S starebbe lavorando in vista dell'...

Manovra : ipotesi premi a statali con Btp : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Pagare i premi di risultato ai dipendenti pubblici in Btp italiani. E' questa, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, l'ipotesi a cui il M5S starebbe lavorando in vista ...

Fiducia sulla Manovra. Spunta l'ipotesi premi agli statali in Btp : In giornata, poi, si accende la polemica: da una parte la sottosegretaria M5S all'Economia, Laura Castelli, che sottolinea: «La volontà del governo è quella di tenere» l'eco-tassa, «sta nel contratto ...