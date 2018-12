Manovra | Tajani | ' Deve essere completamente stravolta'

Manovra - Tajani : "Necessaria vera politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile" : 'Si dia voce a imprenditori, artigiani, liberi professionisti, industrie. In Italia c'è bisogno di una politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile'. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a margine di un evento contro razzismo e xenofobia all'Europarlamento di ...

Manovra - Tajani : “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ha le ore contate - cadrà prima o dopo le europee” : “La Manovra è già fallita. I contenuti sono sbagliati, servono crescita e infrastrutture. L’Italia si è arresa all’Ue. Il Governo ha le ore contate, cadrà o prima o dopo le elezioni europee. Ci sono troppe contraddizioni“. Così Antonio Tajani, presidente Parlamento Europeo, a margine del Consiglio Nazionale della Federazione Autonoma Bancari Italiani. L'articolo Manovra, Tajani: “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ...

Tajani : "La Manovra è già fallita con la resa a Moscovici" : "La manovra? È già fallita". A dirlo è Antonio Tajani, secondo cui c'è stata una "resa senza condizioni a Junker e Moscovici"."Deve essere corretta, ma non è che dicendo sempre sì alla Commissione Ue e facendo sempre tagli si risolvano i problemi", ha aggiunto il presidente dell'Europarlamento e vicepresidente di Forza Italia, "Serve una manovra che aiuti le imprese, che non faccia solo contenta la Commissione ma contenga provvedimenti per la ...

Tajani : 'Se non si cambia la Manovra - gli italiani pagheranno un prezzo amarissimo' : Intervenuto a Radio Radicale, il Presidente del Parlamento Europeo, il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, ha espresso le sue valutazioni sulla trattativa della manovra economica del Governo italiano con la Commissione Europea e ha detto la sua a proposito del Global Compact. Intervistato da Lanfranco Palazzolo, Tajani ha dichiarato: "Io mi auguro che il Governo faccia marcia indietro e cambi una manovra che non favorisce la crescita, ...

Tajani : 'Manovra insostenibile - la maggioranza scricchiola' : Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani sente "molti scricchiolii" nella maggioranza di governo. "La manovra è insostenibile - avverte Tajani secondo "Il Giornale" -, lo dicono i mercati. Non ...

Tajani : 'La Manovra italiana va modificata. Salvini molli i 5Stelle o ne pagherà gli sbagli' : Non c'è una persona al mondo tranne i ministri della Repubblica italiana che giudichi positivamente la legge di bilancio'. Cosa preoccupa di più la Ue e gli Stati membri della manovra italiana? 'Il ...

Manovra - Conte : ‘Fiducia reciproca con Merkel e Macron’. Tajani : ‘Cene e strette di mano ma rischia l’invio della Troika’ : Dice che ha scambiato opinioni con gli altri leader europei, che il clima è buono. Di più: con Angela Merkel, Emmanuel Macron e gli altri sostiene ci sia “fiducia reciproca“. Al termine del vertice europeo e nel day after della cena con Jean-Claude Juncker, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, il presidente del consiglio Giuseppe Conte prova a ostentare fiducia. “C’è stato modo di scambiare opinioni con Merkel, Macron ...

Manovra - Tajani : “Non è questione di cene - ma di sostanza. Governo ancora in tempo per cambiare” : “Formalmente sorrisi e strette di mano, vedremo se l’Italia vorrà cambiare la Manovra perché è l’unica possibilità per cercare di dare una risposta positiva agli italiani. Non è una questione di cene e cenette ma di sostanza. Bene che si abbassino i toni di uno scontro che fa danni all’Europa e all’Italia, ma la questione fondamentale sono i contenuti della Manovra. Se si cambierà questa Manovra, cambierà anche il ...

Manovra : Tajani - rischiamo arrivo Troika : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello Spread e della Borsa. A parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea". Inoltre "c'è il rischio poi di avere la Troika, ...

Antonio Tajani : “O la Manovra cambia o arriva la Troika” : Il Presidente del Parlamento Europeo spiega di considerare fondamentale che il governo riscriva la legge di bilancio bocciata dalla Commissione Europea: "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello Spread e della Borsa. A parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea".Continua a leggere

Manovra - Tajani : "Con la procedura di infrazione rischiamo l'arrivo della Troika" : "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello spread e della borsa. a parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea". Inoltre "c'è il rischio poi di avere la Troika, ...

Manovra - Tajani : cambiarla è l'unico modo per cambiare giudizio Ue : cambiare la Manovra "è l'unico modo per cambiare il giudizio sull'Italia della Commissione europea e per dare risposte positive agli italiani". Ne è convinto il presidente del Parlamento europeo, ...