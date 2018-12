abruzzolive

: Manovra, Cattaneo (Fi): estendere benefici fiscali previsti nella zona 1 anche alle zone sismiche 2 e 3… - QuotidianiLive : Manovra, Cattaneo (Fi): estendere benefici fiscali previsti nella zona 1 anche alle zone sismiche 2 e 3… - barbieri_giu : RT @Ansa_Fvg: Manovra: Cattaneo, fondi ricerca sono solo gocce nel deserto - Friuli V. G. - EricMedvetTs : RT @Ansa_Fvg: Manovra: Cattaneo, fondi ricerca sono solo gocce nel deserto - Friuli V. G. -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Per Forza Italia la casa è da sempre un bene imprescindibile e iniziative come queste creano economia locale e utilizzano la leva fiscale e non solo i soldi pubblici per dare la possibilità ad ogni ...