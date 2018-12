Mano tesa di Salvini alle imprese Ma loro | bene il dialogo | ora i fatti

Mano vra - ok alla Camera. Tria : "Accordo con Ue possibile - ma serve intesa politica" : 'Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria conversando con i cronisti alla Camera a ...

Mano vra - Tria : "Accordo con Ue possibile - ma serve intesa politica" : ROMA - 'Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate'. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria conversando con i cronisti alla Camera a margine del voto sulla Manovra , a chi chiede se il governo sia al lavoro per presentare un nuovo documento di bilancio alla Ue. Alla ...

Mano vra - Conte : l'intesa con la Ue è difficile ma non impossibile : Roma, 6 dic., askanews, - 'Noi ci troviamo sempre d'accordo, come Governo' mentre 'con l'Europa è un pò più complicato'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a chi gli chiedeva se ...

Mano vra - Conte : l'intesa con la Ue è difficile ma non impossibile : Roma, 6 dic., askanews, - "Noi ci troviamo sempre d'accordo, come Governo" mentre "con l'Europa è un pò più complicato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a chi gli chiedeva se ...

Manovra : in attesa reddito-pensioni arriva onda lunga micromisure : Roma, 5 dic., askanews, - In attesa che il governo sveli le carte sulle modifiche pesanti, come il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100, ma anche sul taglio delle pensioni ...