Maltempo | Capri isolata | stop collegamenti

Meteo capriccioso per l'Immacolata : Maltempo - ma poi tutto cambia : Si preannuncia variabile e un po' capriccioso il Meteo di questo fine settimana del l'Immacolata . L'alta pressione che sta accarezzando il nostro Paese, sta già iniziando a cedere alla veloce perturbazione atlantica che si sta avvicinando all'Italia. A parlarci di come sarà il cielo in questo week-end di festa è il Meteo .it.Nei prossimi giorni, dal Nordeuropa giungerà un fronte perturbato che potrebbe guastare, almeno ...

Maltempo al centrosud - diverse scuole chiuse | Danni a Capri : I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza. In Abruzzo caduto in 24 ore il doppio dell'acqua di un mese.