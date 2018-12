Maltempo | vento forte in Toscana e danni a Livorno | numerose richieste di soccorso

Maltempo Sardegna : un grosso albero sradicato dal vento è caduto su una strada statale nel nuorese : Le conseguenze potevano essere molti gravi: un grosso pino che si è spezzato a causa del forte vento di Maestrale, è caduto sulla carreggiata al Km 60 tra Nuoro e Siniscola, sulla strada statale 131 in direzione Cagliari. Per fortuna in quel momento nessuna auto si è trovata a passare: tanti, però, gli automobilisti che hanno dovuto rallentare la corsa e fermarsi davanti allo sbarramento. Immediata la richiesta di intervento: sul posto la ...

Maltempo Livorno : traffico marittimo sospeso per forte vento : Il traffico marittimo nel porto di Livorno è al momento sospeso per il Maltempo, spiegano dall’Avvisatore marittimo, a causa dei forti venti di libeccio-ponente che da stamani stanno colpendo la città soffiando ad un’intensità di 35 nodi, con raffiche sui 40 nodi che alle 9.30 hanno raggiunto una punta massima di 47. Sul fronte passeggeri, mentre sono riusciti ad attraccare a banchina i traghetti in arrivo stamani dalla Corsica e ...

Maltempo Piemonte : vento fino a 105 Km/h : marcato rischio valanghe : vento fortissimo dall’alba in Piemonte, in particolare nel Torinese: le raffiche hanno raggiunto la velocità di 105 Km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), 103 Km/h nel Pinerolese, sul Colle Barant, 94 km/h nell’abitato di Susa. Il vento forte ha ripulito l’aria di Torino dove per 9 giorni consecutivi e’ stato superato il valore limite di 50 microgrammi al metro cubo delle ‘polveri sottili’ (Pm10) ...

Allerta Meteo - weekend dell’Immacolata all’insegna del Maltempo : forte vento - mareggiate - piogge al Sud e bufere di Neve sulle Alpi ma senza freddo [MAPPE] : 1/23 ...

Maltempo : vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra l’allacciamento con la A91 Roma-Fiumicino e la statale 698 del Porto di Civitavecchia“. L'articolo Maltempo: vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : nuovo avviso della protezione civile per piogge - forte vento e mareggiate : Allerta Meteo – Un’ampia depressione continua ad essere presente sull’Italia, determinando anche per la giornata di domani la persistenza di condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia e Sicilia, accompagnata da venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, che investiranno buona parte delle regioni centrali peninsulari e quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - pioggia e vento : camion rischia di precipitare a Trani : Un camion che viaggiava sulla statale 16, in direzione nord, questo pomeriggio è uscito fuori strada all’altezza di Trani Centro, rischiando di precipitare sulla carreggiata sottostante. La sua corsa e’ stata bloccata dal guardrail. Ma calcinacci, parti dello stesso guardrail e del camion sono finiti giu’ e ha rischiato di precipitare anche l’autista, rimasto ferito in maniera non grave e trasportato all’ospedale di ...

Maltempo Sicilia : vento e mare mosso - Isole Eolie isolate : A causa delle avverse condizioni meteo, caratterizzate da vento e mare mosso, l’arcipelago delle Eolie è isolato: aliscafi e traghetti sono fermi nei porti. Numerose persone sono rimaste bloccate a Milazzo insieme a camion carichi di derrate alimentari. A Lipari, nella rada riparata di Marina Lunga, sono ferme in mezzo al mare due navi cisterna della società Marnavi di Napoli. L'articolo Maltempo Sicilia: vento e mare mosso, Isole Eolie ...

Maltempo Palermo : forti raffiche di vento - alberi crollati e danni : L’area di Palermo e provincia sferzata da forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per crolli di alberi e rami, di cartelloni pubblicitari, per tettoie pericolanti. A Palermo si è verificato il distacco di una tettoia di un edificio in via Sferracavallo. Al Velodromo “Paolo Borsellino” in viale dell’Olimpo si sono distaccate parti delle coperture per le forti raffiche. L'articolo Maltempo ...

Trombe d'aria e vento - il Salento conta - ancora - i danni del Maltempo : Una tromba d'aria ha causato diversi danni in alcuni comuni del capo di Leuca. Tricase e Patù sono i comuni maggiormente colpiti.

Maltempo Puglia : temporali e vento forte - disagi nella notte in Salento : Il Maltempo non concede tregua al Salento: temporali e vento forte hanno generato disagi soprattutto legati alla caduta di alberi sulle strade. A Lecce e Maglie i fulmini hanno provocato fiammate ai cavi dei tralicci elettrici. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e per mettere in sicurezza gli impianti di pubblica illuminazione. Ieri un treno delle Ferrovie del Sud Est è deragliato dopo aver investito un grosso ...

Maltempo - crolla un capitello nella Reggia di Caserta : “La zona è stata investita da vento fortissimo” : Forte Maltempo oggi in Campania, interessata da fenomeni di pioggia intensa e vento forte. A Salerno una violenta tromba marina ha causato non poca paura nella popolazione, mentre nella Reggia di Caserta è crollato un capitello. Il crollo del capitello, spiega all’ANSA il prefetto Fabio Carapezza Guttuso, direttore generale della nuova Unità per la sicurezza del patrimonio culturale del ministero dei beni culturali (Mibac), è avvenuto ...

Maltempo : vento forte autostrada A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte sull’autostrada A24 Roma-Teramo tra il bivio per il Grande Raccordo Anulare e Castel Madama” e raccomanda di “prestare attenzione.” L'articolo Maltempo: vento forte autostrada A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo al Sud Italia : attenzione a nubifragi - forte vento - grandine e tornado : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo in tutt’Italia con freddo e neve al nord e forte scirocco e nubifragi al Centro-Sud, proprio qui l’emergenza sembra proseguire anche oggi, martedì 20 novembre. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha lanciato una pesante Allerta di livello 2 per il Sud Italia, l’estremo sud della Croazia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, l’Albania e l’estremo nord-ovest della Grecia per ...