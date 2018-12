Maltempo Sardegna | un grosso albero sradicato dal vento è caduto su una strada statale

Maltempo Sardegna : maestrale fino a 100Km/h e freddo in arrivo : maestrale con raffiche fino a cento chilometri orari, mareggiate e freddo. La Sardegna nei prossimi giorni sara’ interessata da una nuova ondata di Maltempo. La conferma arriva anche dagli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Il picco di maestrale si avra’ in Gallura: qui infatti sono previste le raffiche di burrasca. Contemporaneamente si abbasseranno le temperature: dieci gradi in memo, ...

Maltempo Sardegna : la Giunta stanzia 1 - 2 mln per le aziende più colpite : La Giunta Pigliaru da’ il via libera allo stanziamento di 1,2 milioni di euro per le aziende agricole colpite dall’ondata di Maltempo e di altri 3 milioni per i Consorzi di bonifica. “I danni sono stati ingenti e tutt’ora in fase di accertamento – spiega l’assessore all’Agricoltura Pierluigi Caria – ecco il perche’ di queste nuove risorse alle aziende”. Per quanto riguarda quelle ...

Maltempo Sardegna : stanziati altri 1 - 2 milioni per le aziende agricole colpite : Nuove risposte alle aziende agricole sarde gravemente colpite dagli eventi eccezionali di Maltempo sono arrivate dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Pier Luigi Caria, grazie ad altri 1,2 milioni di risorse regionali per integrare la dotazione finanziaria della misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” del ...

Allerta Meteo - ciclone tra Sardegna e Sicilia : 1 Dicembre di Maltempo al Sud - domani altre piogge nelle zone joniche [MAPPE] : 1/14 ...

Maltempo Sardegna - Oristano : chiuso il ponte sul Tirso per rischio allagamenti : Il Comune di Oristano ha disposto la chiusura del ponte ‘sommergibile’ di Silì. La misura è stata adottata fino a cessate esigenze a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena. Il servizio dighe dell’Enas stamani ha comunicato l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle: “Visti gli apporti al serbatoio artificiale di Nuraghe Pranu ...

Maltempo Sardegna - perde il contro dell’auto per la strada baganta : morto 30enne : I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) sono intervenuti intorno alle 19 nella zona industriale del centro iglesiente dove, lungo la Sp 86, si è verificato un sinistro mortale: nell’incidente ha perso la vita un giovane di 30 anni. La vittima, originaria di Domusnovas, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada: sul posto i militari della Stazione di Iglesias e dell’Aliquota radiomobile per gli accertamenti ...

Protezione Civile : allerta Maltempo in Sardegna : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sardegna ha emesso a partire da oggi e fino a martedì 27 novembre un'allerta gialla per maltempo.

Maltempo : dalla Sardegna 3 - 2 milioni per calamità naturali : La giunta sarda, nella seduta odierna, ha dato via libera al programma di spesa per le calamità naturali. “I cittadini che hanno subito danni dal 2014 al 2018 e i Comuni che hanno sostenuto spese in emergenza durante gli eventi calamitosi del 2018 e del 2017 potranno ricevere subito oltre 3,2 milioni di euro mentre un altro milione sarà erogato nei primi mesi del 2019“, dice l’assessore all’Ambiente con delega alla ...

Maltempo - allerta arancione in sette regioni | Scuole chiuse a Napoli | Esondazioni in Sardegna : Dalle prossime ore forti temporali si abbatteranno su diverse regioni del centro-sud. allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia.

Maltempo Sardegna : a Cagliari chiusi parchi e cimiteri : In considerazione delle condizioni meteo avverse e dell’allerta diramata dalla Protezione Civile regionale, il Comune di Cagliari ha disposto la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini. Un violento temporale si sta abbattendo sulla città dalle prime ore del mattino. Allagamenti a Pirri, frazione del capoluogo, nel Campidano e nel Sulcis. Maltempo Sardegna: chiusi i parchi cittadini a Cagliari L'articolo Maltempo Sardegna: a Cagliari ...

Maltempo Sardegna : scuole chiuse anche a Codrongianos e Sorso : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna, che ha anche emesso un avviso “arancione” (criticità moderata) per rischio idrogeologico. Sull’isola si registrano forti piogge dalla notte, soprattutto nel Cagliaritano e in tutta la parte nordovest della Sardegna. scuole chiuse a Codrongianos e Sorso, in provincia di Sassari, parchi off limits a ...

Allerta Maltempo in Sardegna : Un'area depressionaria, in arrivo sul Mediterraneo occidentale, nelle prime ore di oggi raggiungerà la Sardegna , determinando tempo perturbato sull'isola con rovesci e temporali, in estensione, nel ...

Allarme Maltempo : in Sardegna allerta arancione - forti piogge in arrivo in tutta Italia : In Sardegna è Allarme per il maltempo. Scuole chiuse a Sassari, Alghero e Bosa, nell'Oristanese, a causa degli intensi temporali che, iniziati nella notte, proseguiranno nelle prossime ore. Pioggia intensa anche nel Cagliaritano. La Protezione civile regionale che ha anche emesso un avviso di codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico.La pertubazione non colpirà solo l'isola: il vortice ciclonico di ...

Maltempo - allerta meteo in Sardegna : 10.38 In gran parte della Sardegna durerà almeno fino a mezzanotte l'allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale,che ha anche emesso un avviso di codice arancione(criticità moderata) per rischio idrogeologico. La perturbazione interessa il Cagliaritano e tutta la parte occidentale e settentrionale. I sindaci di Sassari e Alghero hanno disposto la chiusura delle scuole, così come quello di Bosa,nell'Oristanese. La nuova ondata ...