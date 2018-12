Maltempo Livorno | traffico marittimo sospeso per forte vento

Maltempo - Livorno : chiuso al traffico il lungomare per mareggiate : A causa delle intese mareggiate, la Protezione civile del Comune di Livorno ha disposto la chiusura di entrambe le carreggiate del viale Italia, sul lungomare della citta’, nel tratto compreso tra via Forte dei Cavalleggeri a piazza Modigliani. La chiusura, spiegano dal Comune, e’ prevista fino alle 20, al termine del periodo di allerta arancione disposto per la giornata di oggi dal Centro funzionale della Regione Toscana. Il divieto ...

Maltempo Toscana : altri 20 milioni per interventi post alluvione per Livorno - Collesalvetti e Rosignano : Venti milioni in aggiunta ai 65 già stanziati per concludere tutti gli interventi post alluvione a Livorno, Collesalvetti e Rosignano: lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che in qualità di commissario per l’emergenza ha fatto un sopralluogo sui cantieri dei territori colpiti il 10 settembre 2017 e un bilancio dei lavori realizzati. “Il mio mandato di commissario scadrà l’8 marzo del 2019 – ...

Maltempo Livorno : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali - allagamenti : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali che si spingono all’interno di Livorno, a causa del vento di libeccio e della pressione del mare: si è registrato un innalzamento di circa 60 cm, tale da allagare le cantine. L’aumento del livello dell’acqua è dovuto all’immissione dell’acqua dal porto e dall’impossibilita’ di un pieno sbocco in mare per via delle onde contrarie. L'articolo ...