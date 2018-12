: Maduro:Casa Bianca tenta colpo di Stato - TelevideoRai101 : Maduro:Casa Bianca tenta colpo di Stato -

Il presidente venezuelanoha denunciato "cospirazioni" per dividere il Paese che "provengono dalla" e di cui ha assicurato di avere prove che saranno da lui rese note nei prossimi giorni.ha accusato senza mezzi termini gli Usa:"Oggi è in atto,ed è coordinato direttamente dalla, untivo di turbare la vita democratica del Venezuela e per cercare di realizzare undicontro il regime costituzionale democratico e libero che esiste nel nostro Paese".(Di lunedì 10 dicembre 2018)