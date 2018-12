Macron si prepara a rispondere ai gilet gialli | Ho fatto cavolate

huffingtonpost

(Di domenica 9 dicembre 2018) Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: "Una catastrofe per l'economia", come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a "non immischiarsi" nei fatti interni francesi con i suoi tweet irridenti. E intanto affiorano i sospetti di "ingerenza straniera", con la Russia in prima fila.Emmanuel, sempre in silenzio e nelle stanze dell'Eliseo, sial lunedì in cui dovrà giocarsi tutte le carte, prima fra tutti il jolly delle concessioni aiper evitare che sabato prossimo prenda forma un quinto appuntamento con la guerriglia a ridosso di Natale. Accerchiato dai nemici, interni e internazionali,sta mettendo a punto i ritocchi agli annunci che farà domani sera, rivolgendosi finalmente ai francesi in tv alle 20. ...