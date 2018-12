L' Ue guardi cosa accade a Parigi e non si attacchi a uno zerovirgola Matteo

Sì Tav piemontesi a Palazzo Chigi : "Non veniamo in gita - guardino bene cosa accade a Parigi con i gilet gialli" : Al tavolo siederanno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Dall'altra parte una delegazione di rappresentanti piemontesi del mondo dell'industria, dell'imprenditoria, delle professioni e dei sindacati, uniti dal sostegno alla Tav Torino-Lione, che trova invece in parte dell'esecutivo e in particolare dentro i 5 Stelle i suoi avversari ...