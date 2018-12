Luca Morisi | spin doctor di Matteo Salvini | Amplifico il suo messaggio | ma sul ragù

huffingtonpost

(Di domenica 9 dicembre 2018) "è un comunicatore eccezionale. Noi amplifichiamo il". A parlare al Corriere della Sera è, lodi, l'uomo che segue "la Bestia", il software a cui vengono attribuite doti miracolose."Sono state dette cose sbagliate. Questo algoritmo non ha nulla a che fare col merito delle cose. Questo dipende solo dal fiuto di. Le persone dovrebbero usare il rasoio di Occam, cioè l'interpretazione più semplice è quella reale".è un informatico, laureato in filosofia, nella Lega dal 1992. "Ho iniziato a programmare quando avevo 10 anni con il Commodore 64" dice. Ha conosciuto"su Facebook".ha un orizzonte di lungo termine e la capacità di interpretare l'hic et nunc, l'immediatezza, quella che serve per rimanere in sintonia con il popolo. Usa un linguaggio lontano dalle ...