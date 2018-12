Luca e Ivana oggi primo anniversario insieme | un messaggio fa sognare i fan

Luca Onestini e Ivana Mrazova - il gesto nobile della coppia nata al GfVip : Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno appena festeggiato 11 mesi insieme e lo hanno fatto concedendosi un viaggio in Africa e rendendosi protagonisti di un gesto davvero nobile. La coppia di modelli e influencer è volata in Tanzania e più precisamente a Zanzibar dove ha dato un resoconto dettagliato dei safari, gli aperitivi in spiaggia, […]

Luca Onestini e Ivana news : “Rallentare è necessario per capirci” : news Luca e Ivana: le ultime curiosità sulla coppia Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano ad amarsi. Sempre più forte di prima. Non c’è stato nessun momento di crisi e, stando lontani dall’Italia, hanno capito ancora meglio quanto forte sia il loro sentimento. La loro ultima vacanza trascorsa a Zanzibar è quasi volta al termine […] L'articolo Luca Onestini e Ivana news: “Rallentare è necessario per capirci” ...

Luca Onestini : il matrimonio con Ivana e la frecciatina a Monte e Giulia Salemi : Luca Onestini sogna le nozze con Ivana: l’incontro al Grande Fratello Vip e la frecciatina a Monte e Giulia Salemi Luca Onestini e Ivana Mrazova sono probabilmente una delle coppie più amate del momento. Dopo essersi incontrati al Grande Fratello Vip l’anno scorso e dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore, i due sono stati […] L'articolo Luca Onestini: il matrimonio con Ivana e la frecciatina a Monte e Giulia ...

Luca Onestini vuole sposare Ivana Mrazova : Li abbiamo lasciati felici e innamorati, e infatti ad un anno di distanza dal Grande Fratello Vip 2 Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora pazzi l'uno per l'altra, almeno stando a quanto racconta lui a Spy: Quando abbiamo indossato quegli abiti da sposi, ci siamo guardati e abbiamo pensato: “Questa è una magia!”. Io ho 25 anni, Ivana uno in più di me. Da poco abbiamo preso casa a Milano 2 e iniziato una convivenza. In questi mesi tra ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova : “Francesco Monte sembra forzato” : Francesco Monte: i commenti di Luca Onestini e Ivana Mrazova Luca Onestini e Ivanza Mrazova, ospiti questa mattina a Mattino 5, hanno parlato della loro esperienza al Grande Fratello Vip, e non si sono risparmiati un commento anche su Francesco Monte, attuale concorrente della terza edizione del reality. Prima di tutto la coppia nata proprio sotto le telecamere del GF Vip hanno nuovamente ringraziato gli autori per aver dato loro ...