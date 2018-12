Lory Del Santo ospite a Domenica Live | ' Ho temuto di perdere anche Devin'

Blastingnews

: Si è più volte espresso sul dramma di Lory Del Santo, anche oggi Alessandro Meluzzi dice la sua nella #cabinarossa… - domenicalive : Si è più volte espresso sul dramma di Lory Del Santo, anche oggi Alessandro Meluzzi dice la sua nella #cabinarossa… - domenicalive : Lory Del Santo è a #DomenicaLive per rispondere a chi l'ha tanto criticata - domenicalive : Dopo il #GFVIP, Lory Del Santo e Marco Cucolo insieme a #DomenicaLive -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show in onda ogni lunedì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano suDel, uno dei personaggi più amati di questa terza edizione del programma. L'attrice, infatti, è statadidove ha raccontato il rapporto che c'era trae Loren e della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. L'artista ha spiegato che il suo è stato un percorso costruttivo che le ha donato la forza di andare avanti.'Hoil suicidio diDelè tornata a far parlare di sé dopo aver attaccato Benedetta Mazza e Jane Alexander durante un'intervista a Verissimo, andata in onda ieri su Canale 5. La regista di The Lady è statadella puntata odierna didove è stata accolta da un caloroso pubblico in studio.Nel dettaglioha raccontato la sua ...