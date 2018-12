Lo Stato dimentica il «suo» 8 per mille

[Il punto] Seimila esodati scrivono a Capo dello Stato - governo e Inps : "Vi siete dimenticati di noi". Già spesi 3 miliardi su 12 per l'... : ... al premier Giuseppe Conte, ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al ministro dell'Economia Giovanni Tria, ed al presidente dell'Inps Tito Boeri. "Gli esodati tuttora rimasti esclusi dalle ...

GE : dimentica la valigia piena di canapa sul treno - arreStato :

Lavoro e disabilità - la battaglia di Giovanni per chi è Stato dimenticato : Ho conosciuto Giovanni "Johnny" Cupidiormai più di tre anni fa. Aveva lanciato una petizione sul portale Change.org per rivendicare con forza il suo diritto (negato) a ricevere l'assistenza domiciliare dalla Regione Sicilia. Giovanni, infatti, è un dinamico ragazzone di 42 anni, amante della sua Sicilia, con un dottorato in Statistica applicata e un cervello in continua attività.Per sua sfortuna, dal 1991, è diventato ...

Giro d’Italia 2019 - la furia di Giorgia Meloni : “il Sud è Stato completamente dimenticato” : Il presidente del partito ‘Fratelli d’Italia’ ha criticato la decisione degli organizzatori del Giro d’Italia di non inserire nel programma tappe al Sud “Un Giro d’Italia senza il Sud, quest’anno il meridione è stato completamente lasciato fuori dalla competizione. Non basta l’enorme divario già esistente a livello economico, infrastrutturale e sociale, ora anche lo sport è divisivo. La più ...

Boban : “il Mondiale è Stato indimenticabile anche per la mia Croazia” : “Mondiale in Russia? Ha ridato tante speranze a parte la sorpresa da parte di tanti che la Russia era capace con la Fifa di organizzare un Mondiale così. E’ stato un Mondiale indimenticabile anche per la mia piccola Croazia”. Lo ha detto Zvonimir Boban, vicesegretario generale della Fifa a Radio Anch’Io Lo Sport sul Mondiale di Russia 2018. “Per un paese così piccolo fare un risultato così è una cosa ...