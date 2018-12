Lo spray e la calca | poi il crollo Strage di ragazzini in discoteca | “469 posti | venduti

Strage in discoteca a Corinaldo : 6 morti nella calca. Trovata bomboletta spray urticante : Una serata in discoteca come tante che è trasformata in tragedia per decine di giovani. Anzi, di giovanissimi che si erano radunati alla 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Madonna del...

Ancona - panico in una discoteca : 6 morti nella calca - Si indaga su spray urticante e sovraffollamento : Le vittime - Le vittime sono Asia Nasoni, 14enne di Senigallia; Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia; Benedetta Vitali, 15enne di Fano; Matttia Orlandi, 15enne di Frontone; Emma Fabini, 14enne di ...

Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante : 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta : Tragedia nell'affollatissimo locale 'Lanterna azzurra' in provincia di Ancona: un migliaio i presenti. Le vittime sono 5 ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia. I feriti sono 59, tredici gravi. La modalità ricorda il dramma di Torino in piazza San Carlo